Remeo ja Juha ”Peris” Perälä auttavat nuoria työllistymään esittelemällä kestävän tulevaisuuden unelmaduunia.

Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo Oy on mukana erityisesti nuorten työllistymistä tukevassa kampanjassa ”Periksen unelmaduuni”. Peris on Radio Suomipopista tuttu Juha Perälä, joka pääsi Remeo Oy:llä tutustumaan kiertotalouteen ja jäteautonkuljettajan työhön, jolla on kestävän tulevaisuuden kannalta suuri merkitys.

Periksen unelmaduuni -kampanja yhdistää työntekijät ja työnantajat, kannustaa ihmisiä etsimään unelmatyötään ja tukee erityisesti nuorten työllistymistä. ”Kampanjalla tuemme nuorten työllistymistä ympäristöhuoltoalalle. Haluamme lisätä tietoa kiertotaloudesta ja jäteautonkuljettajan työstä, jolla on kestävän tulevaisuuden kannalta suuri merkitys”, sanoo toimitusjohtaja Johan Mild Remeo Oy:stä. Ihmiskunta käyttää tällä hetkellä enemmän luonnonvaroja kuin maapallo voi kestävästi tuottaa. Remeo on yksi niistä yrityksistä, jotka työskentelevät sen eteen, että kaikki mahdollinen saadaan kierrätettyä eilisen roskasta huomisen raaka-aineeksi. Yhden päivän työkokeilun jälkeen Perikselle jäi kuva, että Remeo huolehtii paitsi ympäristöstä myös yksittäisestä työntekijästään. ”Yksittäisestä työntekijästä aina johtoryhmään saakka huokui välittäminen luonnosta. Heille on aidosti tärkeätä, että kierrätetään ja osataan kierrättää”, kertoo Perälä. Peristä on motivoinut erityisesti se, että hän saa kampanjan aikana esitellä nuorille erilaisia työympäristöjä ja -tehtäviä, joita ei välttämättä itse tulisi ajatelleeksi unelmaduunina. ”Oli kiva nähdä koko kiertokulku. Kun vien pahvit taloyhtiön pömpeliin, joku kaveri tulee roska-autolla ja vie laitokseen, jossa ne heitetään myllyyn ja jauhetaan uusiokäyttöön, Perälä toteaa. ”Ihmisille meidän työstämme näkyvät jätteiden kerääminen ja kuljettaminen. Sen jälkeen käsittelemme jätteet omissa laitoksissamme. Kun jäte menee läpi laitoksemme, siitä onkin syntynyt raaka-ainetta, jota myymme eteenpäin uusien materiaalien raaka-aineeksi. Siten kiertotalous toteutuu”, Mild kertoo. ”Meille on tärkeätä olla mukana tällaisessa kampanjassa, jossa voimme konkreettisesti työllistää nuoria. Tämän kampanjan lisäksi Remeo on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka tähtää myös nuorten työllistämiseen”, Mild lisää. "Kampanjan isoin saavutus on, että pystymme tarjoamaan nuorille vähintään 1500 tuntia työkokeiluita. Tämän mahdollistavat mukana olevat yritykset yhdessä WorkPilotsin kanssa", sanoo Jani Piipari kampanjan toteuttavasta Sportspotista.

