Restel avaa kesäkuun alussa yli 50 ravintolaa eri puolilla Suomea

Ravintolatoimija Restel avaa 1.6. yhteensä 54 ravintolaa ympäri Suomen. Avautuvien ravintoloiden joukossa on yhtiön kaikkien ketjujen ravintoloita.

Kaikki Taco Bell- ja suurin osa Burger King -ravintoloista on auki heti kesäkuun alussa. Lisäksi avataan Food&Events Tapahtumaravintola -ketjun rakastettuja ruokaravintoloita Helsingissä ja Lahdessa sekä Hemingway’s ja Wanha Mestari -ketjujen juomaravintoloita. Espoon Ainoa-kauppakeskuksen rahkabaari, Suomen ensimmäinen Ísey Skyr Bar avaa myös ovensa 1.6. Tämän lisäksi buffet-ravintoloina tunnettuja Rax Pizzabuffeteja avataan kesäkuun alussa kymmenellä eri paikkakunnalla.

”Kaikki Rax-ravintolamme ovat olleet suljettuina, nyt ensimmäisessä aallossa avaamme peräti 12 ravintolaa. Muutamme konseptiamme niin, että henkilökuntamme ojentaa asiakkaille heidän valitsemansa ruuat. Näin Raxin monipuolisesta valikoimasta päästään nauttimaan turvallisesti”, sanoo Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman.

Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen on Restelille ensiarvoisen tärkeää ja siksi Restel on kevään aikana pitänyt henkilöstölle ylimääräisiä koulutuksia turvallisuuteen liittyen. Asiakasmäärät on rajattu puoleen normaalista ja turvavälien noudattamisesta muistutetaan asiakkaita tarvittaessa. Ravintolasaleissa turvaväleistä huolehditaan pöytien sijoittelulla ja opasteilla. Restel myy ruokaa edelleen myös mukaan puhelintilausten, Restis-sovelluksen sekä Woltin ja Foodoran kautta.

”Olemme vaikean kevään aikana pystyneet katsomaan myös tulevaan, sillä suunnitellun mukaisesti avaamme Tennispalatsiin uuden Hemingway’s-ravintolan ensi maanantaina. Upea uusi ravintolamme palvelee sekä helsinkiläisiä että kesän kotimaan matkailijoita”, kertoo Backman.

Toinen uusi avaus on Helsingin Jäähallin pääovien eteen huhtikuussa avattu Roslund Drive Thru, joka on tarjonnut mukaan otettavia burgereita kevään ajan. Suursuosion saanut konsepti jatkaa kesän yli ja saa 1.6. vahvistukseksi filippiiniläistä katuruokaa tarjoilevan Petmalu Filipino Kitchenin sekä upean, aurinkoisen terassin.

”Odotamme jo innolla asiakkaita saapuviksi sekä vanhoihin että uusiin ravintoloihimme. Myös henkilökuntamme palaa halusta päästä palvelemaan asiakkaitamme. Teemme kaikkemme taataksemme turvallisen ja iloisen kesäkauden asiakkaille”, Backman päättää.

Avoinna olevat ravintolat löydät www.restel.fi tai brändiemme omilta sivuilta www.hemingways.fi, www.wanhamestari.fi, www.rax.fi, www.tacobell.fi, www.burgerking.fi, www.muikkuravintolasampo.fi, www.mestaritalli.fi, www.central.fi, www.foodandevents.fi