Restel valitsi Opteam-henkilöstöpalvelut strategiseksi kumppanikseen

Restel Oy ja Barona-konserniin kuuluva Opteam Yhtiöt Oy ovat 15.5.2018 solmineet rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyhteistyösopimuksen. Henkilöstöpalveluyhteistyösopimus toteutuu liikkeenluovutuksena, jossa sopimuksen vaikutuksen piirissä oleva henkilöstö siirtyy Opteamin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Liikkeenluovutuksen myötä Resteliltä siirtyy noin 1500 tarvittaessa töihin kutsuttavaa osa-aikaista ravintolatyöntekijää sekä kaksi toimihenkilöä henkilöstöpalveluyritys Opteamille suunnitellusti 16.6.2018 alkaen.

”Haimme strategista kumppania, jolla on työntekijöidemme kannalta parhaat edellytykset työllistää heidät meidän toimipisteissämme sekä panostaa heidän perehdytykseensä ja kehitykseensä. Opteam tarjosi tähän sopivimman ratkaisun meidän ja tämän sopimuksen piirissä olevan työvoiman kannalta”, kertoo Restelin henkilöstöjohtaja Merja Rissanen.

Henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä. Suunnitelmien mukaan heitä työllistetään ensisijaisesti Restelin ravintoloissa. Opteamin ydinosaamisen myötä henkilöstö saa myös mahdollisuuden uusiin, monipuolisempiin työllistymismahdollisuuksiin.

”Restel tarvitsee jatkossakin kausiluontoisesti töihin kutsuttavia, osa-aikaisia ravintola-alan ammattilaisia. Liiketoimintamme kasvun myötä työllistämme tulevaisuudessa entistä enemmän ja siihen tarvitsemme parhaan mahdollisen kumppanin”, Merja Rissanen avaa.

Restel hakee yhteistyöstä Opteamin kanssa liiketoiminnallista ketteryyttä ja parannettua reagointimahdollisuutta niin liiketoiminnan vaihteluihin kuin työvoiman saatavuuden haasteisiin.

Ravintola-alalla on henkilöstövajausta lähes koko Suomessa. Tähän työntekijöiden ja työn kohtaamisen haasteeseen ratkaisun tarjoaa siihen erikoistuneet yritykset, kuten Opteam. Käyttäjäystävälliset järjestelmät helpottavat työntekijöiden omaa työnteon mitoittamista ja suunnittelua. Ravintola-alan työvoimatarve on tyypillisesti kausiluontoista ja osa-aikaisen työvoiman tarve kiireellistä.

”Henkilöstön rekrytointi- ja resursointi on Opteamin ydinosaamista. Opteamin kautta työntekijöille avautuu työllistymismahdollisuuksia myös muissa asiakasyrityksissämme. Se on tärkeä tekijä ammattitaitoisen henkilöstön sitouttamisessa kausivaihteluille herkällä ravintola-alalla. Resteliltä siirtyvä henkilöstö on meille arvokas voimavara, heidän osaamiselleen on suuri tarve”, Opteamin HoReCa-toimialan johtaja Mikael Nuotio toteaa.