Resteliltä loppuvuoden etäjuhliin kotiin toimitettava pikkujoulumenu

Restel laajentaa tarjontaansa herkulliseen pikkujoulumenuun, jonka työnantajat voivat tilata kätevästi työntekijöiden koteihin esimerkiksi etäpikkujoulujen yhteyteen. Virtuaalisesti tai etäyhteydellä toteutettujen pikkujoulujen tai muiden virkistystapahtumien ruuan ja ohjelman voi tarjota verovapaasti, kertoo Verohallinnon tiedote.

Helposti tilattavien ja kotiin kuljettavien juhlamenujen kysyntä on kasvanut pikkujoulukauden lähestyessä. Restelin operoima Food&Events Tapahtumaravintolat -ketju on vastannut kysyntään kehittämällä kolmen ruokalajin menuun, joka sopii erinomaisesti pikkujouluihin. Menun takaa löytyy Kim Palhus, joka tunnetaan Ny Nordisk Mat Ambassadorina ja Food&Events Culinary Academyn keittiöpäällikkönä.

”Pikkujoulumenussa kulinaristiset oivallukset ja modernit trendit yhdistyvät suomalaisiin raaka-aineisiin”, kuvailee Palhus kehittämäänsä menua.

Menun tähtenä on pääruokana tarjoiltava kesältä tuttu grilliherkku flat iron steak, joka on muuttunut 50-luvun kuvepaistista moderniksi herkuksi. Lihaa kuivamarinoidaan kokonainen vuorokausi yrttiseoksessa ennen kuin sitä kypsennetään kymmenen tuntia matalassa höyrylämmössä.

”Lakritsimaisen murea liha kruunataan punaviinikastikkeella, jossa on suomalaisten miilunpolttajien henki – terva”, kertoo Palhus.

Pikkujoulumenusta on saatavilla myös vegaaninen versio.

Food&Events Tapahtumaravintolat vastaa myös menun kotiinkuljetuksesta:

”Toteutamme kotiinkuljetuksen pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Lahdessa neljänä perjantaina alkaen 20.11. Pikkujoulumenun hintaan on paketoitu kuljetuskustannukset ja kokonaisuuden arvonlisäveroton hinta on 35 euroa per toimitusosoite”, kertoo Food&Events Tapahtumaravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne.

Valmiiden menujen lisäksi Restel tuo pikkujoulumyyntiin verovähennyskelpoiset aterialahjakortit. Lahjakorttipaketeissa löytyy monipuolisia ateriavaihtoehtoja, kuten Taco Bellin Crunchwrap Supreme -ateria, Raxin Fantasia-pizza ja Burger Kingin Steakhouse-ateria. Lahjakorttien toimitukset onnistuvat pikkujoulumenun tapaan suoraan työntekijöiden kotiosoitteisiin.

Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet tilaukseen verkkosivuilta www.etapikkujoulut.fi.