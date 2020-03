Restonomiopiskelijat innovoivat uutta konseptia legojen avulla Gastro Helsinki -messuilla

Gastro Helsinki –messuilla järjestetään restonomien suomenmestaruuskilpailut 11.-12.3.2020. Kilpailussa restonomiopiskelijat ideoivat uuden palvelukonseptin LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää hyödyntäen. Aikaa on 90 minuuttia, ja konsepti esitellään tuomareille ja yleisölle messulavalla.

Restonomeja kouluttavat ammattikorkeakoulut järjestävät vuosittain restonomien tietotaitokilpailut. Kisojen tavoite on edistää alan verkostoitumista ja lisätä restonomikoulutuksen vetovoimaisuutta. Tänä vuonna kisojen teema on Hospitality Mindset 5.0.



Opiskelijat edustavat omaa ammattikorkeakouluaan ja kilpailevat neljän hengen joukkueissa. Kisaan osallistuu kymmenen joukkuetta, ja kilpailun tulokset esitellään keskiviikkona 11.3 klo 15.00-16.3.



Haaga-Helian Haagan restonomikampus vastaa tämän vuoden kisojen järjestelyistä. Mukana järjestelyissä on noin 150 opiskelijaa ohjaajineen. Ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijat huolehtivat kisoissa vieraanvaraisuudesta ja asiakaskokemuksesta, ja opiskelijat ovat ideoineet ja tuottaneet myös kaikki kisojen tarjottavat. Tarjolla on muun muassa savusärkiruisrieskaa, friteerattua maakurpitsaa ja sirkkaolutta.



- Hospitality Mindset -asenne ja sydämellistäminen näkyvät punaisena lankana kisojen järjestelyissä, kertoo Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijaprojektipäällikkö Essi Matikainen.



Kisat huipentuvat Itämeri-teemaiseen palkintojenjakogaalaan torstaina 12.3.



- Gaalaa on suunniteltu lähes vuosi. Joka minuutti on tarkkaan mietitty, kertovat mukana olevat opiskelijat.



Tervetuloa mukaan seuraamaan kisoja Haagan kampuksella ja Helsingin Messukeskuksessa.



Lisätietoa:

Nina Niemi, opettajaprojektipäällikkö, lehtori, nina.niemi@haaga-helia.fi, puh. 040 488 7044

Haaga-Helia

Essi Matikainen, opiskelijaprojektipäällikkö, essi.matikainen@myy.haaga-helia.fi, puh. 040 775 66 35



Lue lisää:

www.resto.fi