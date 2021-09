Rikosjournalistien true crime -teos norjalaismiljonäärin vaimon oudosta katoamisesta

Lokakuun 31. päivä 2018 Anne-Elisabeth Hagen katoaa kotoaan Oslon liepeiltä. Hänen aviomiehensä, miljonääri, liikemies Tom Hagen löytää talosta lunnaskirjeen, jossa vaaditaan yhdeksän miljoonan euron arvosta kryptovaluuttaa ja kielletään ottamasta yhteyttä poliisiin tai mediaan. Poliisi ryhtyy kuitenkin tutkimaan tapausta salaa.

Puolitoista vuotta myöhemmin poliisi pidättää Tom Hagenin. Poliisi uskoo hänen suunnitelleen ja toteuttaneen harhautuksen murhan salaamiseksi. Tuomioistuimen mukaan todisteet eivät ole kuitenkaan riittävän vahvoja. Sen jälkeen poliisi on ollut vaitonainen.

Rikostoimittajat Magnus Braaten ja Kenneth Fossheim ovat seuranneet tiiviisti rikostapausta, joka on yksi Norjan kiistellyimmistä. On kaksi vaihtoehtoa. Joko Tom Hagen on syyllinen, tai hän on sekä menettänyt vaimonsa että tullut epäoikeudenmukaisesti julkisuudessa tuomituksi.

Mutkikkaasta tapauksesta on kirjoitettu tuhansia lehtijuttuja, ja sitä on seurattu tiiviisti myös suomalaismediassa. Braaten ja Fossheim kirjoittivat kirjan, koska he halusivat antaa tapauksesta tasapainoisemman kuvan, kuin mitä päivittäisuutisia seuraamalla on ollut mahdollista saada.



”Mielestämme kirja on tarpeen useasta syystä. Se käsittelee eri kannoilta tapausta, joka on herättänyt suurta kiinnostusta ja joka liittyy hyvin vakavaan rikollisuuteen. Tutkinta koskee yhtä Norjan rikkaimmista miehistä ja vaatii suuria resursseja, joille olisi muutakin käyttöä. Lisäksi tapaus on edelleen selvittämättä. Kirja antaa käsityksen siitä, kuinka Norjan poliisi on varautunut setvimään rikoksia, joiden kaltaisia on Norjassa harvoin nähty”, kirjoittavat Fossheim ja Braaten kirjan alkusanoissa.

Magnus Braaten (s.1995) ja Kenneth Fossheim (s.1991) ovat norjalaisen TV2:n rikostoimittajia. Lunnaat on heidän esikoisteoksensa.

Magnus Braaten ja Kenneth Fossheim: Lunnaat – Rikostapaus, joka järkytti Norjaa

332 sivua

alkuteos Lørenskog-mysteriet. Forsvinningssaken som ryster Norge

suomentanut Veli-Pekka Ketola

myös äänikirjana, lukija Antti L.J. Pääkkönen

