Rikosseuraamuslaitoksen johtajien tehtävät julkiseen hakuun – tavoitteena nykyistä yhtenäisempi organisaatio

Jaa

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio uudistuu ja ensi syksystä lukien Rikosseuraamuslaitos on valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka toimialueena on koko maa. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä yhtenäisempi organisaatio, jossa toiminnan vaikuttavuus paranee.

Rikosseuraamuslaitoksen vastuualueen johtajien ja rikosseuraamuskeskusten johtajien virat on julistettu haettaviksi Valtiolle.fi -palvelussa. Hakuaika tehtäviin päättyy perjantaina 6. toukokuuta. Vastuualueen johtajan virkaan nimitetään enintään viiden vuoden määräajaksi, jollei ole perusteita tätä lyhyemmälle nimityksen kestolle. Rikosseuraamuskeskusten johtajien virat täytetään vakituisina. Niin vastuualueen kuin rikosseuraamuskeskusten johtajien virat ovat työnantajavirkamiestehtäviä. Johtajat aloittavat tehtävänsä uudessa organisaatiossa, joka koostuu jatkossa neljästä vastuualueesta, jotka vastaavat kehittämisestä ja ohjauksesta, asiakasprosesseista, hallinto- ja tukipalveluista sekä operatiivisesta toiminnasta. Operatiivisen toiminnan vastuualue vastaa myös yhdestätoista alueellista rikosseuraamuskeskusta, jotka muodostuvat yhdyskuntaseuraamustoimistoista ja vankiloista. Lisäksi pääjohtajan alaisuudessa toimii Rikosseuraamuslaitoksen sisäinen tarkastus, johdon tuki, viestintä ja kansainvälisen toiminnan koordinaatio. Kelpoisuusvaatimuksina vastuualueen johtajan ja rikosseuraamuskeskuksen johtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Johtajatehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia viestintä-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sekä kykyä laaja-alaiseen verkostoitumiseen. – Nyt valittavilta johtajilta odotetaan kykyä nähdä Rise osana yhteiskunnallista laajaa palvelujärjestelmää, kykyä nähdä tulevaisuuden asiakastarpeet ja erityisesti muuntautumiskykyä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Johtajien rooli henkilöstöjohtajina on keskeinen ja vaikutus henkilöstön kokemukseen omasta työstä on merkittävä, Rikosseuraamuslaitoksen HR-johtaja Leo Immonen kertoo. Haastattelut johtajien tehtäviin järjestetään touko-kesäkuun aikana. Ensin tehdään valinnat vastuualueiden johtajista. Organisaatiouudistukseen ei liity henkilöstön vähennystavoitteita tai muutoksia nykyiseen toimipaikkaverkostoon. Uudistus tulee voimaan 1.9.2022 alkaen. Lisätietoa uudesta organisaatiosta voit lukea verkkosivuiltamme. Lisätiedot: Leo Immonen, Rikosseuraamuslaitoksen HR-johtaja, puh. 029 56 88403, leo.immonen(at)om.fi

Avainsanat johtajatorganisaatiouudistusrekrytointiRikosseuraamuslaitos

Kuvat Lataa