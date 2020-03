Rikosseuraamuslaitoksen toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi – harkinnassa tapaamisten ja toimintojen rajaaminen väliaikaisesti

Rikosseuraamuslaitos on perustanut keskushallintoyksikköön valmiusryhmän seuraamaan ja koordinoimaan koronavirustilanteen aiheuttamia toimenpiteitä. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisen Vankiterveydenhuollon (VTH) kanssa, joka vastaa vankien terveydentilan seuraamisesta.

Keskushallintoyksikkö on kehottanut yksiköiden johtajia huomioimaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Eritysesti harkitaan, järjestetäänkö kaikkia myönnettyjä tapaamisia, toteutetaanko tai myönnetäänkö vankeuslainmukaisia lupia vangeille, joita ovat esimerkiksi poistumisluvat, opinto- ja siviilityöluvat. Yksiköiden johto tekee päätökset yksikkö- ja yksilökohtaisesti.

Tapaamiset ovat edelleen mahdollisia poliiseille ja asianajajille. Siirrot vankilasta toiseen on perusteltua tehdä vain silloin, kun ne ovat välttämättömiä. Avovankiloiden työtoimintaryhmien liikkumisen rajoittamista vankilan ulkopuolella arvioidaan myös tapauskohtaisesti.

Rikosseuraamuslaitoksessa suositellaan mahdollisuutta vankien ja heidän läheistensä Skype-tapaamisiin ja puheluihin.

Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt toimivat omien varautumissuunnitelmiensa mukaisesti ja varautuvat asteittain keskittämään toimintaansa siten, että välttämättömien virkatoimien suorittaminen on mahdollista. Valmiusryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti ja on valmiina muuttamaan ohjeistuksia.

Työntekijöiden ohjeistuksen osalta Rikosseuraamuslaitos noudattaa valtioneuvoston suosituksia. Ulkomaan matkat on peruttu ja ulkomailla vierailleet työntekijät noudattavat karanteeniaikaa. Etätyömahdollisuuksia on lisätty työtehtävien niin salliessa. Myös Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) peruu suuret koulutustilaisuudet kevään ajalta.

– Teemme toimenpiteet oman henkilökuntamme, yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien turvallisuuden vuoksi, koska tilanne on täysin poikkeuksellinen. Tartuntojen leviäminen aiheuttaisi mittavia sairauspoissaoloja, mikä vaikuttaisi vaikeuksiin hoitaa yksiköiden valvontaa ja muuta toimintaa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen asiakaskunnassa on paljon riskiryhmiin kuuluvia. Käyttöasteemme yksiköissä on jo nyt korkea. Altistuminen kasvaa, kun suuri määrä vankeja on samalla alueella, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala.

Lisätiedot:

Rikosseuraamuslaitos

Ari Juuti, turvallisuusjohtaja, valmiusryhmän puheenjohtaja

ari.juuti@om.fi

029 56 88456