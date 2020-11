Rikosseuraamuslaitoksessa hyvät työllistymisnäkymät koulutetulle henkilöstölle

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee noin 2600 rikosseuraamusalan ammattilaista, joista keskimäärin puolet tekevät töitä valvonta- ja vartiointitehtävissä vankiloissa. Rangaistusten täytäntöönpanotehtävissä tarvitaan muun muassa vartijoita.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tarjolla monipuolisia tehtäviä ja pitkät työurat ovat henkilöstölle tyypillisiä.

– Työn merkittävyys on tärkeää henkilöstölle, koska teemme viranomaistehtävää rikosoikeusketjussa. Työllistymisnäkymät koulutetulle vartijalle ja muille ammattiryhmille ovat erinomaiset eri puolilla Suomea. Erityisesti valvontatehtävissä Etelä-Suomessa, siellä on työpaikkoja tarjolla, sanoo HR-johtaja Marko Oresmaa.

Rikosseuraamuslaitoksessa on vuosittain avoinna noin 250 työpaikkaa eri puolilla Suomea. Erityisesti vartijoista on pula. Rikosseuraamuslaitoksessa vartijoiden eläke- ja muu alalta poistuma on noin 5 prosenttia vuodessa. Taustalla on vuosina 2006–2016 toteutettu talouden tuottavuusohjelma, jonka vuoksi jouduttiin vähentämään yli 500 henkilötyövuotta.

Myös esimerkiksi vankiloiden koko, osastointi, vankien siirtely ja velvoite pitää vankeja erillään sitoo vankilan henkilökuntaa. Vaikka vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä on laskenut, on samalla intensiivistä valvontaa edellyttävien vankien osuus kasvanut. Henkilöstövähennysten seurauksena vankituntemuksen kehittämiseen jää vähemmän aikaa, mikä heijastuu vankilaturvallisuuteen, toteaa Oresmaa.

Vartijan työn rinnalle koulutetaan rikosseuraamustyöntekijöitä

Vartijat vastaavat vankilan henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta. Ammatin pääpainopiste on valvonta- ohjaustehtävissä, mutta työssä korostuu yhä enenevissä määrin myös vuorovaikutus vangin kanssa. Vuorovaikutteista työotetta sekä laaja-alaista vangin rangaistusajan suunnitelman mukaista työskentelyä kutsutaan lähityöksi.

Rikosseuraamuslaitoksessa on otettu käyttöön uusi rikosseuraamustyöntekijän virkanimike vankiloissa vuonna 2018. Rikosseuraamustyöntekijätoimii vartijoiden rinnalla vankiloiden valvonta- ja turvallisuustehtävissä ja työ painottuu lähi- ja verkostotyöhön.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus kouluttaa vartijoita vankiloihin ja järjestää täydennyskoulutusta

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on ainoa oppilaitos Suomessa, joka kouluttaa vartijoita valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa. Koulutuskeskus järjestää rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta, josta valmistuneet sijoittuvat Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköihin ympäri Suomea.

Vartijan viran kelpoisuusvaatimuksena on vankeinhoitoalan ammatillinen tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto ja rikosseuraamustyöntekijän virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Muille kuin rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutkinnon suorittaneille järjestetään erillinen alalletulokoulutus valvonta- ja turvallisuustehtäviin. Koulutuspolku voi jatkua aina korkeakouluopintoihin saakka.

Seuraava haku rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen käynnistyy 1.1.2021. Koulutus kestää 16 kuukautta, minkä aikana opiskelijat harjoittelevat työtä vankiloissa palkallisella harjoittelujaksolla.

Lisätiedot:

Marko Oresmaa

HR-johtaja

Rikosseuraamuslaitos

puh. 050 566 6260

marko.oresmaa(at)om.fi

Hannu Kiehelä

Johtaja

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

puh. 050 068 7923

hannu.kiehela(at)om.fi