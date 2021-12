Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty toimenpiteitä henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi.

– Turvallisuus on Rikosseuraamuslaitokselle ykkösprioriteetti ja turvallisuusongelmien vähentämiseksi tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä. Käynnissä olevassa Rikosseuraamuslaitoksen rakenneuudistuksessa vankilaturvallisuustyötä ja vankeusaikaisen rikollisuuden torjuntaa ollaan jäntevöittämässä ja siitä tehdään organisoitua ja johdettua toimintaa, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala.

Rikosseuraamuslaitoksen alkuvuodesta 2021 teettämät turvallisuusselvitykset ovat pohja toimenpiteille, joilla parannetaan henkilökunnan turvallisuutta ja turvallisuuden järjestelyjä organisaatiossa. Erillisissä projekteissa on myös kehitetty henkilöstön maalittamiseen ja yksintyöskentelyyn toimenpide-ehdotuksia. Selvitysten valmistumisen jälkeen on perustettu työsuojelupäällikön virka. Rikosseuraamuslaitos on panostanut myös varautumis- ja valmiustoimintaan perustamalla valmiuspäällikön viran kesällä 2020. Valmiuspäällikön työpanos onkin ollut merkittävä koronatoimien hallinnassa. Laajemmilta vankilaepidemioilta on tähän mennessä vältytty.

Vuonna 2022 toteutettavassa vankipaikkauudistuksessa vankilaturvallisuutta vaarantavien aikuisvankien sijoittelu muuttuu ja perustetaan kolmetoista uutta osastoa neljään eri vankilaan, joille esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvat vangit sijoitetaan. Alkuvuodesta Turun vankilassa käynnistyi toinen valtakunnallisesti toimiva varmuusosasto, aiemmin varmuusosastoja oli vain Riihimäen vankilassa.

Lisäksi on kerätty kokemuksia henkilökunnalle ja muille vankilaan sisään tuleville henkilöille järjestetyistä turvatarkastuksista, joiden perusteella turvatarkastusten laajentamista muihin yksiköihin harkitaan. Turvatarkastusten avulla voidaan muun muassa vähentää henkilökunnan alttiutta joutua painostuksen kohteeksi.

Rikosseuraamuslaitos tiivistää yhteistyötään eri viranomaisten kanssa. Parhaillaan valmistellaan poliisin kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen päivittämistä. Sopimuksessa huomioidaan Rikosseuraamuslaitoksen tuleva organisaatiomuutos, vankilaturvallisuuden ylläpitäminen sekä rikostorjuntaan liittyvä yhteistyö. Rikosseuraamuslaitoksessa valmistellaan myös sidosryhmäyhteistyön linjauksia verkostoyhteistyön edelleen vahvistamiseksi ja varmistamiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen uusi asiakastietojärjestelmä sujuvoittaa työskentelyä

Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän uudistuksessa toteutetaan täysin uusi Roti-asiakastietojärjestelmä korvaamaan nykyään erillisinä toimivat vankitieto- ja yhdyskuntaseuraamusasiakastietojärjestelmät. Lopputuloksena Rikosseuraamuslaitoksen asiakkuuksia ja työtä hallitaan keskitetyllä tietojärjestelmällä, jolla on myös merkittävä toimintaa ohjaava rooli.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään nykyiset järjestelmät ovat tulleet elinkaarensa loppuun ja niiden uusiminen on välttämätöntä. Järjestelmien käyttöönotto yksinkertaistaa Rikosseuraamuslaitoksen prosesseja ja vähentää päällekkäistä työtä. Uuden järjestelmän kehittämistyö on osoittautunut työläämmäksi kuin ensimmäisessä kilpailutusvaiheessa osattiin arvioida. Roti otetaan käyttöön vuonna 2022.

– Rikosseuraamuslaitoksessa on tehtäviin ja laitosrakenteisiinsa nähden liian vähän henkilökuntaa. Työvuorojärjestelyjä uudistamalla me olemme kuitenkin kyenneet kohdistamaan henkilökunnan työaikaa entistä tarkoituksenmukaisemmin päivä- ja ilta-aikaan. Lisäksi taloushuoltotehtäviä uudelleen järjestämällä me olemme kyenneet siirtämään henkilöstöresursseja tukitehtävistä valvonta- ja lähityöhön, sanoo pääjohtaja Arto Kujala