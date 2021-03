Ringin kevätkampanja kiinnittää huomion pakkauskierrätyksen yhteispeliin ja toimiviin pelisääntöihin

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kampanjoi tuottajavastuun ideaa tutuksi kuluttajille: Pakkausten kierrätys on yhteispeliä. Huolehditaan yhdessä siitä, että pakkaus kiertää.

Suomessa myytävien tuotteiden pakkausten kierrätyksestä huolehtivat ja sen myös suurimmaksi osin rahoittavat tuotteita pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset. Kiertoon päätyvien pakkausten materiaalit hyödynnetään uusien tuotteiden ja pakkausten valmistuksessa.

Kuluttajien tehtävänä on puolestaan palauttaa tyhjät pakkaukset puhtaina keräykseen, joko oman taloyhtiön keräysastioihin tai lähimpään Rinki-ekopisteeseen. Kun kaikki hoitavat osansa, pakkauksiin käytetyt materiaalit saadaan takaisin kiertoon ja pakkausten ympäristökuormitus pienenee.

– Kampanjassa haluamme tuoda tuottajavastuun idean kuluttajille tutuksi selkeällä tavalla. Tavoitteena on herättää oivalluksia siitä, että kaikkia tarvitaan pakkausten kierrätyksessä: sekä järjestelmän rahoittavia tuottajavastuullisia yrityksiä että kuluttajia, joiden tehtävänä on palauttaa tyhjät pakkaukset puhtaina keräykseen, kertoo RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Lajittelu ja kierrätys ovat luonteva osa suomalaisen kuluttajan arkea

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta mahdollisimman hyvin kuljetuksessa, kaupassa ja aina kotiin asti. Hyvä pakkaaminen säästää ympäristöä, kun tuotteiden säilyvyys paranee ja hävikki vähenee. Pakkausten osuus esimerkiksi elintarvikkeiden tuotannon ympäristövaikutuksista onkin vähäinen. Kun pakkaus on tehnyt tehtävänsä, se kannattaa vielä lajitella takaisin kiertoon.

Suomessa yli 70 % kaikesta pakkausjätteestä kierrätetään, joten pääosa suomalaisista on selvästi ottanut lajittelun osaksi arkeaan. Kuluttajien vapaassa käytössä on yli 1800 Rinki-ekopistettä ja lisäksi useimmilla kerros- ja rivitaloilla on omat lajitteluastiat pakkausjätteille. Rinki-ekopisteet on pyritty sijoittamaan sinne, missä kuluttajat muutoinkin liikkuvat, esimerkiksi kauppojen läheisyyteen. Kun lajittelu ja pakkausten tuominen keräykseen solahtavat arjen luontaisiin hetkiin, pakkauskierrätyksen toteuttaminen on helppoa ja mutkatonta.

Ekopisteiden siisteys kaikkien vastuulla

Huolellisesti lajitelluista pakkauksista saadaan hyvää materiaalia teollisuuden käyttöön, jolloin käytetyt pakkaukset saavat uuden elämän uusina tuotteina tai pakkauksina: kartongista tehdään muun muassa laminaattipapereita ja kartonkihylsyjä, lasista uusia lasipakkauksia, lähes ikuisesti kiertävästä metallista esimerkiksi polkupyörän runkoja ja lapioita sekä muovista muun muassa siivousvälineitä ja kukkaruukkuja.

Keräykseen tuotavien pakkausten puhtaus ja lajitteluohjeiden noudattaminen ovat tärkeitä asioita: huonolaatuista kierrätysmateriaalia ei voida hyödyntää yhtä tehokkaasti kuin oikein lajiteltua materiaalia.

Puhtaus liittyy olennaisesti myös ekopisteiden siisteyteen. Epäsiistit ekopisteet hankaloittavat kierrätystä niin kuluttajien kuin yrityksienkin näkökulmasta:

– Jotta asiointi Rinki-ekopisteillä olisi sujuvaa, on keskeistä, että ekopisteisiin palautetaan vain niihin kuuluvaa kotitalouksien pakkausjätettä. Ekopisteisiin ei saa viedä sinne kuulumatonta jätettä eikä jättää mitään lojumaan keräysastioiden ulkopuolelle. Ekopisteiden siisteys onkin meidän kaikkien käyttäjien vastuulla. Jos esimerkiksi keräysastiat ovat täynnä, ekopiste on sotkuinen tai puristin epäkunnossa, kuluttaja-asiakaspalvelumme auttaa asiassa mielellään. Yhteystiedot löytyvät kätevästi keräyssäiliöiden kyljestä sekä Ringin verkkosivuilta rinkiin.fi, Tanskanen summaa.

Ringin viestintäkampanja käynnistyy kansainvälisenä kierrätyspäivänä 18.3. Kampanjan teemoihin voi tutustua Ringin verkkosivuilla osoitteessa rinkiin.fi/pakkauskierratys.