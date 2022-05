Risto E. J. Penttilältä ja Jyrki Karviselta kirja Suomen pitkästä tiestä Natoon

Otava julkaisee uusintapainoksen Colson Whiteheadin romaanista Balladi John Henrystä 19.5.2022 08:55:00 EEST | Tiedote

Orjuuden ja vapauden ero on hiuksenhieno. Kumpi on sankarillisempaa: kuoleminen työnsä ääreen vai eläminen? Balladi John Henrystä on huippusuositun Colson Whiteheadin ensimmäinen suomennettu romaani, joka on julkaistu alun perin suomeksi vuonna 2002.