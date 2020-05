@romakka -podcast: Suomalainen osaaminen on rapistumassa

Keskuskauppakamarin @romakka -podcastin uusimmassa jaksossa keskustellaan suomalaisesta osaamisesta. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen vieraana on kansanedustaja Annika Saarikko.

Suomessa on pitkään viljelty ajatusta siitä, että olemme on innovatiivinen edelläkävijä, jossa osaaminen on huippuluokkaa. Ja tämän poikkeuksellisen osaamisen pohja on koulutusjärjestelmässämme. Podcastissa pohditaan, mitkä ovat järjestelmän kipukohdat 2020-luvulla.

Kuinka koronakriisi heijastuu Suomen kilpailukykyyn osaamisen näkökulmasta? Entä mikä voisi olla elinkeinoelämän rooli uusien tavoitteiden asettamisessa?

@romakka on Keskuskauppakamarin uusi podcast, joka yhdistää The Economistin maailmankuvan savolais-brysseliläiseen suorapuheisuuteen. Romakkaniemen vetämä podcast pystyttää tienviittoja 2020-luvun Suomelle.

Jaksot julkaistaan kerran viikossa lauantaisin. Jokaisen jakson kohdalla kerrotaan, mikäli se on nauhoitettu ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Ohjelman voi kuunnella Spotifysta, Applelta ja osoitteesta www.kauppakamari.fi/podcastit.