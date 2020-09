Roskista syntyi upea taideteos – Tyttö ja kartonkikorvakoru HSY:n jäteauton kyljessä muistuttaa lajittelun tärkeydestä

HSY:n jäteautot tuovat jälleen taidetta liikenteeseen syksyn aikana. Uusin teos Tyttö ja kartonkikorvakoru tekee kierrätyskartongista taidetta ja herättelee näkemään jätteen arvokkaana raaka-aineena. Kodeista kerättyjen kartonkipakkausten määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuo liikenteeseen uuden taideteoksen syyskuusta alkaen, kun joidenkin autojen kylkeen ilmestyy taiteilija Jirka Väätäisen taideteos Tyttö ja kartonkikorvakoru. Teos on kartonkinen kollaasi, jonka aiheena ja inspiraationa on hollantilaisen Johannes Vermeerin tunnettu maalaus Turbaanipäinen tyttö, joka tunnetaan paremmin nimellä Tyttö ja helmikorvakoru. Väätäinen on ikuistanut taideteoksen syntyprosessin videoon, josta näkee kollaasimenetelmän vaatiman tarkkuuden ja hahmotuskyvyn.



– Halusin teoksellani leikitellä roskan ja korkeakulttuurin kontrastilla. Kauniin ja arvokkaan teoksen luominen uudelleen kierrätyskartongista voi parhaimmillaan herättää katsojan näkemään kartongissa myös kauneutta, ei vain roskaa, taiteilija Jirka Väätäinen kuvailee teostaan.



Tyttö ja kartonkikorvakoru on viimeisin lisäys jäteaiheisten taideteosten sarjaan. Edelliset teokset ovat muistuttaneet biojätteen ja muovipakkausten lajittelusta. HSY:n tavoite on saada 60 prosenttia kotien jätteistä kierrätykseen vuoteen 2025 mennessä. Jäteautojen taideteosten avulla HSY haluaa nostaa jätemateriaalin arvostusta ja herätellä asukkaita näkemään jätteet uusien tuotteiden arvokkaana raaka-aineena.



– Omassa arjessa kartonkipakkaukset eivät välttämättä päädy taideteokseen, mutta kartonginkeräykseen lajiteltuina niistä on suurta hyötyä. Kierrätetystä kartongista tehdään esimerkiksi kirjekuoria, kartonkihylsyjä ja uusia kartonkipakkauksia, kuvailee HSY:n ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Meronen.

Kartonkia kerättiin alkuvuonna merkittävästi aiempaa enemmän

Koronakevään ja -kesän aikana pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat lajittelivat ja kierrättivät kartonkia poikkeuksellisen paljon.



– Tammi-heinäkuussa kartonkia kertyi jäteastioihin 33 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Kotien jätemäärien lisääntymiseen vaikutti se, että ihmiset olivat koronan takia paljon kotona. Lisäksi esimerkiksi verkko-ostokset ovat lisänneet pakkaamista ja kartonkipakkausten määrää, toteaa HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.



Ensi vuonna tuhansien kotitalouksien lajittelu ja kierrätys helpottuu, kun HSY käynnistää pakkaus- ja biojätteen keräyksen kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alueellaan.

Roskataidetta tulossa lisää

HSY:n jäteautot liikkuvat pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella, ja niitä tulee vuosien varrella erilaisilla taidekyljillä ajoon 120–150. Jäteautoihin tuodaan kokonainen sarja taidetta. Jäteautoihin on tulossa myös lasin ja metallin lajittelusta inspiraationsa saanut taideteos.

Vaikka nyt liikkeelle lähtevien jäteautojen kyljissä kiitetään kartongin lajittelusta, sama auto saattaa kerätä ajoittain esimerkiksi biojätettä. Jäteautot ajavat joustavasti eri reittejä ja kuljettavat eri jätelajeja, jolloin ne ovat koko ajan tehokkaassa käytössä.

