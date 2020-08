Rostis on Suomalainen menestysresepti 2020 – Sukula ennustaa: ”Haastaa karjalanpiirakan suosiossa”

Rostenin leipomon Rostis on voittanut Suomalainen menestysresepti -kilpailun. Ollaan perusasioiden äärellä: ruiskuori, riisipuuro- ja munatäyte. Rostis ja muut kilpailun finaalituotteet löytyvät S-ruokakaupoista nyt tiistaina 25.8. Viime vuoden voittajatuote Boltsi oli S-ruokakauppojen myydyin uutuustuote vuonna 2019.

Suomalainen menestysresepti on S-ryhmän ideoima kilpailu, jossa etsitään kotimaisia ruoan uusia supertähtiä. Kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa. Finaalissa kisasivat Rostenin leipomon Rostiksen lisäksi Huonon äidin valmisruoka, Kuusamon kalan Kalalastu, Lapin Marian Villipesto sekä Elite Fitnessin Äidin patukka. Tuotekehitystä seurattiin Nelosella TV-ohjelmassa läpi kesän. Kilpailun palkintona on paikka S-ruokakauppojen hyllyllä sekä näyttävä tuki lanseerausmarkkinoinnissa.

- Tänä vuonna taso oli äärimmäisen korkea ja kaikki finalistituotteet ansaitsevat paikkansa kauppojen hyllyllä. Itse rakastuin Rostikseen ensipuraisulla, vaikkakin suorastaan inhosin tuotteen työnimeä ”Finpanada”. Onneksi siitä luovuttiin! Nyt on jännä paikka: voiko uutuustuote haastaa karjalanpiirakan suosiossa? Rostenin leipomo teki huikeaa työtä tässä puolen vuoden aikana, kehuu kilpailun päätuomari ja TV-ohjelman juontaja Jyrki Sukula.

Sukulan lisäksi tiukan kilpailun tuomareina toimivat ruokakirjailija ja radiojuontaja Anni Hautala, johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmästä, Finlaysonin Jukka Kurttila sekä Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.

- Halusimme kehittää ruispohjaisen paistopistetuotteen, sillä sellaisia ei juuri ole. Inspiraationa toimi espanjalainen empanada-pasteija ja kokeilin ruiskuoren sisään kotikeittiössäni mitä hullumpia täytteitä kasviksista homejuustoon. Sitten tajusimme palata ajatuksissamme Suomeen ja asia oli sillä selvä: rapean ruiskuoren sisältä löytyy riisipuuroa ja maukas munatäyte. Karjalaisia perinteitä heijasteleva piirakka täytteineen on nyt yhdessä rapean herkullisessa paketissa, iloitsee Rostenin leipomoa kilpailussa edustanut Katariina Vesterinen.

S-ryhmässä uskotaan Rostiksen ylittävän viime vuoden voittajan Boltsin suorastaan hurjat myyntimäärät. Paistopistetuotteiden suosio on ollut viime vuosina kasvussa heijastellen muutenkin helppojen mukaanotettavien on the go -tuotteiden menekkiä. Rostis on helppo napata paistopisteeltä mukaan ja syödä missä vain.

- Näemme kaikissa finalisteissa hittipotentiaalia. Huonon äidin valmisruoka lähti liikkeelle asiakkaiden toiveista, jotka kisan aikana konkretisoituivat laadukkaiksi valmisruokatuotteiksi. Äidin patukka tuo uudenlaista kotoista fiilistä ja makua kasvavaan proteiinipatukkakategoriaan. Monikäyttöinen kalalastu kotimaisista järvikaloista on juuri sellainen helppokäyttöinen ja vastuullinen kalatuote, mitä kauppoihin on odotettu. Villipestossa taas on jopa vientipotentiaalia: tuttu pesto Suomen puhtaiden metsien nokkosesta ja kuusenkerkästä voisi olla kansainvälinen erikoisherkku, visioi päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmästä.

Suomalainen menestysresepti -kilpailu on toiminut kiihdytyskaistana suomalaisille ruokainnovaatioille nyt jo kahden vuoden ajan. Finalistituotteet ovat myynnissä S-ruokakaupoissa.

