Rovakaira Oy myy osuutensa Olkiluoto 3:sta - ostajana toinen maakunnallinen energiayhtiö Suur-Savon Sähkö Oy

Lappilainen maakunnallinen energiayhtiö Rovakaira Oy myy osuutensa Kymppivoima Oy:n osakesarjoista, jotka oikeuttavat hieman yli 4 MW osuuteen Olkiluoto 3 sähköntuotannosta. Vuositasolla tämä tuotanto-osuus vastaa noin 1 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Tuotanto-osuuden ostajana on toinen Kymppivoiman osakas, Suur-Savon Sähkö Oy. Olkiluoto 3 käynnisti sähköntuotannon valtakunnan verkkoon maaliskuussa 2022.

”Suur-Savon Sähkö – konsernin sähköntuotantoa on määrätietoisesti ja etupainoisesti kehitetty kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisesti. Tämän Olkiluoto 3 osuuden myötä ylitämme tänä vuonna 90 % osuuden hiilidioksidivapaassa sähköntuotannossamme. Vuonna 2025 sähköntuotannostamme tulee olemaan kolmasosa ydinvoimaa, kolmasosa tuulivoimaa, ja kolmasosa on vesivoimaa sekä puulla tuotettua sähköä. Hiilidioksidivapaa sähköntuotantomme on osa tytäryhtiömme Lumme Energia Oyn sähkönhankintaa ja sähkönmyyntiä valtakunnallisesti", Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo.