Rovaniemen Koivusaareen etsitään lampaita laiduntamaan valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa

Lapin ELY-keskus ja Rovaniemen kaupunki etsivät Koivusaareen uutta hoitajaa Helmi-elinympäristöohjelmassa. Keskeisellä paikalla Rovaniemellä, laajassa Ounas- ja Kemijoen risteyksessä, sijaitsee upea ja rehevä Koivusaari. Se on yksi Ounasjokisuiston pienistä saarista, joiden rannat tarjoavat suojaa pesiville ja muuttomatkalla oleville linnuille. Saarella on luontopolku ja lintutorni. Saari on siis hieno käyntikohde lintujen mutta myös tulvaniittyjen ja -metsien sekä lampaiden ansiosta. Koivusaaren hoito on tärkeää maiseman, kulttuuriperinnön ja lajiston vuoksi, minkä vuoksi se on yksi Helmi-elinympäristöohjelman tukea saavista kohteista. Alueelle etsitään uutta hoitajaa, jolle hoidosta aiheutuvat kustannukset korvataan kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tuella. Kiinnostuneet laiduneläinten omistajat voivat olla yhteydessä Lapin ELY-keskukseen.

Lammas lähikuvassa. Kuva: Marjut Kokko.

Koivusaari on osa valtakunnallisesti arvokasta Ounasjoen suiston perinnemaisemakokonaisuutta. Tulva-alueiden rehevä kasvillisuus on ollut haluttua rehua ja saaria on hyödynnetty niittyinä pitkään, aina 1960-luvun alkuun saakka. Viimeisen vuosikymmenen ajan aluetta on hoidettu lampailla. Koivusaaren ympäri kiertää Rovaniemen kaupungin ylläpitämä luontopolku. Pitkospuilla katetun rengasreitin kokonaispituus on noin 2,5 kilometriä ja se kiertelee avoimien niittyjen ja hakamaiden keskellä. Suistosaarissa on tavattu 135 lintulajia, joista 90 - 100 lajia on pesinyt alueella tai tavattu pesimäaikana. Suistosaarilla on tavattu mm. kyhmyjoutsen, merikotka, ruskosuohaukka, isolokki ja tunturikiuru. Harvinaisista kasvilajeista alueella esiintyy laaksoarho, jokipaju ja idänluhtatähtimö. Perinteisten hoitotapojen väistyttyä myös niiden myötä syntyneet ympäristöt, niityt ja laitumet ovat harvinaistuneet nopeasti. Samalla on kadonnut suuria alueita monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä, mikä johtaa lajien uhanalaistumiseen. Perinnebiotoopit säilyvät avoimina ja ylläpitävät monipuolista lajistoa vain säännöllisen laidunnuksen ja niiton ansioista. Kasvillisuus pysyy matalana kun maisemaa hoidetaan. Samalla säilyvät maiseman historia, siihen liittyvät muistot ja perinteiset hoitotavat. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Helmi-ohjelmasta vuoteen 2030 saakka. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä perinnebiotooppien, soiden, metsien, lintuvesien ja kosteikkojen ennallistamisen, kunnostuksen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Toimenpiteiden toteuttamisesta ovat vastuussa ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Yksityiset voivat hakea luonnonsuojelulain mukaista tukea alueellisesta ELY-keskuksesta ja hankehaku kunnille ja järjestöille aukeaa syksyllä. Kaikki toimet perustuvat maanomistajan vapaaehtoisuuteen. Jos olet lähivuosina kiinnostunut toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivauksia, aitojen pystyttämistä, niittoja tai laidunnusta ole yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseesi. Haemme yhteistyökumppaneiksi maanomistajia, yrityksiä, yhdistyksiä ja laiduneläinten omistajia. Kohteiden laiduntajiksi etsitään nautoja, lampaita ja hevosia. Eläinten omistajat voivat ilmoittaa eläimensä myös suoraan Laidunpankki-palveluun tarjoamaan laidunnuspalveluja. Helmi-ohjelma Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalaisia. Suurin syy tähän on elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nopeita ja kattavia toimia. Helmi-ohjelmassa teemme konkreettisia suojelu- ja hoitotöitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Yhteyshenkilöt

Linkit