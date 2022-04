Röykän sairaala on myyty

Vuodesta 1956 Helsingin kaupungin omistuksessa ollut kohde on toiminut vuosikymmenten saatossa yksityisenä keuhkotautiparantolana ja psykiatrisena sairaalana. 45 kilometrin päässä Helsingistä sijaitseva sairaala on tunnettu jugend-tyylisestä päärakennuksesta, jonka on suunnitellut yliarkkitehti S.M. Schjerfbeck.

Alueella on yhteensä noin 20 eri kuntoista- ja ikäistä rakennusta, joiden kokonaisala on yhteensä noin 11 300 k-m2. Myytävien kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin 22,9 hehtaaria. Myytyyn kokonaisuuteen kuuluu muun muassa vuonna 1969 rakennettu luhtitalo. Sen vuokrasopimuksia ei irtisanota, vaan kohde siirtyy uudelle omistajalle vuokralaisineen.

Avoimeen tarjouskilpailuun jätettiin yhteensä kuusi tarjousta, jonka ratkaisi paras hinta.

Rakennukset siirtyvät uudelle omistajalle siinä kunnossa kun ne ovat. Alueella sijaitsevan sairaalan vanhan kaatopaikan kunnostusvastuu jää kaupungille. Kaupungin omistamat viereiset Natura-alueet tullaan myymään Suomen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Tämän jälkeen kaupungilla ei ole enää maanomistusta Röykässä.

Myytyä aluetta ei ole asemakaavoitettu. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 2009 –alueeseen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia rakennuksia ja pihapiirejä on esitetty suojeltavaksi asemakaavassa.

Kohde myytiin, sillä kaupunki luopuu toimitilastrategian mukaisesti sellaisista rakennuksista, joilla sillä ei ole käyttöä omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Newsec Advisory Finland Oy toimi kaupassa kaupungin neuvonantajana.