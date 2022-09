RSV-rokotteista lupaavia tuloksia yli 60-vuotiailla; FVR - suomen rokotetutkimus keskeisesti mukana tutkimuksessa

RS-virus (respiratory syncytial virus) voi aiheuttaa vakavan, influenssan kaltaisen taudin, jonka oireet vaihtelevat nuhakuumeesta keuhkokuumeeseen ja hengitysvajaukseen. Tauti on yleinen, ja se voi olla vakava erityisesti iäkkäille henkilöille. RSV-hengitystieinfektioita esiintyy epidemioina talviaikaan. Tänä vuonna on saatu lupaavia viitteitä siitä, että tautiin on pian saatavilla tehokkaita rokotteita. Suurista lääkevalmistajista sekä Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) että Janssen ovat saaneet hyviä tuloksia liittyen meneillään oleviin yli 60-vuotiaiden RSV-rokotetutkimuksiin.

Tuorein ilmoitus saatiin Pfizerilta, jonka RSV-rokotteen suojatehoksi saatiin yli 85 % vakavaa (vähintään kolme oiretta) RS-viruksen aiheuttamaa alahengitystieinfektiota vastaan. Lievempää tautimuotoa (vähintään kaksi oiretta) vastaan suojateho oli 66,7 %. Rokote oli hyvin siedetty eikä huolestuttavia haittavaikutuksia ole ilmennyt. Laajaan kansainväliseen tutkimukseen osallistui noin 37 000 henkilöä, joista puolet sai tutkimusrokotetta ja puolet lumevalmistetta. Saatujen tulosten perusteella Pfizer ilmoitti hakevansa rokotteelle myyntilupaa jo kuluvan syksyn aikana Yhdysvalloissa. Aiemmin kesällä GSK uutisoi yhtiön RSV-rokotteen antavan sekä tilastollisesti että kliinisesti merkittävästi suojaa yli 60-vuotiailla. Myös Janssenin kehittämä rokote vaikuttaa tehokkaalle aiemman faasi 2-tutkimuksen perusteella, antaen 70-80 % suojatehon RS-viruksen aiheuttamaa alahengitystieinfektiota vastaan. FVR - Suomen rokotetutkimus on mukana kaikkien näiden rokotteiden tutkimuksessa. ”Haluan lämpimästi kiittää koko henkilökunnan puolesta kaikkia näihin tutkimuksiin osallistuvia. Julkaistujen tulosten perusteella on hyvin todennäköistä, että iäkkäiden suojaamiseksi RS-virusta vastaan saadaan jo lähivuosina käyttöön tehokkaita ja turvallisia rokotteita ”, toteaa FVR:n lääketieteellinen johtaja Mika Rämet. Pfizerin, GSK:n ja Janssenin tutkimukset ovat Suomessa seurantavaiheessa, joten niihin ei enää oteta uusia tutkittavia. Parhaillaan FVR osallistuu Modernan yli 60-vuotiaille tarkoitetun RSV-rokotteen tutkimukseen.

