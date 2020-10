Ruisrockilta ajankohtaisia artistijulkistuksia – DaBaby saapuu Turkuun

Jättisuosioon nousseet Behm ja william täydentävät kotimaista artistikattausta. Ruisrock järjestetään 9.–11.7.2021 Turun Ruissalossa.

Omaehtoisen rapin nouseva nimi DaBaby (US) nähdään Ruisrockissa ensi kesänä. Itseoppinut artisti on kerännyt nopeasti laajan yleisön ja tullut tunnetuksi myös kiinnostavana somepersoonana. Aluksi hiphop-mixtapeja julkaissut DaBaby nousi suuren yleisön tietoisuuteen hittikappaleillaan Suge ja Goin Baby, ja kriitikoiden ylistämä debyyttialbumi Baby on Baby sai useita nimekkäitä vierailijoita Offsetista Rich Homie Quaniin. Ahkeran artistin toinen studioalbumi Kirk ja sitä viime keväänä seurannut Blame It on Baby ovat jatkaneet menestystarinaa. Tuoreimmalta albumilta jättihitiksi muodostunut Rockstar (feat. Roddy Ricch) ampaisi Billboardin Hot 100 -listan kärkeen ja piteli ykköspaikkaa viikkojen ajan. Blame It on Babysta loppukesällä julkaistu deluxe-painos on kuin oma albuminsa.



Ruisrockin uusia kotimaisia artistikiinnityksiä ovat syksyllä debyyttialbuminsa julkaisseet ja suursuosioon nousseet Behm ja william. Vuoden 2020 tulokkaaksi YleX:n raadissa valittu Behm taitaa popmusiikin salat. Sekä Pikku G:lle että Keko Salatalle biisejä taituroinut artisti valloittaa itse säveltämillään ja sanoittamillaan kappaleilla. Syksyllä julkaistu debyyttialbumi Draaman kaari viehättää ylitti platinarajan jo ennakkoon, ja levyn kaikki kappaleet kohosivat tuoreeltaan Suomen Spotifyn top 14:n joukkoon.



William puolestaan vastaa tämän vuoden striimatuimmasta kotimaisesta kappaleesta: jättihitti Penelope on ollut Suomen Spotifyn top 50 -listan kärkisijalla kaikkiaan yli sata päivää rikkoen edeltävän ennätyksen. Suomenkielistä melodista trap-musiikkia tekevä william on noussut nopeasti yhdeksi seuratuimmista uusista artisteista ja vakuuttaa omaleimaisella tyylillään. Myös esikoissingle demonit rikkoi kultarajan, ja syyskuussa ilmestynyt debyyttialbumi Shakespeare striimasi nopeasti kultaa.



Ruisrockiin kiinnitettyjen artistien esiintymispäivät on julkaistu ja nähtävissä nettisivuilla, ja festivaalin kaikki lipputyypit ovat myynnissä. Aiemmin julkaistuja artisteja ovat muun muassa tuottajasensaatio Martin Garrix (NL), superkokoonpano Major Lazer (US), poptaituri Zara Larsson (SE), ikoninen The Ark (SE) sekä kotimaiset kärkinimet Antti Tuisku, Kaija Koo, Tehosekoitin ja Vesala. Lisää artistijulkistuksia on luvassa myöhemmin. Vastauksia yleisimpiin koronaan liittyviin kysymyksiin löytyy Ruisrockin nettisivuilta.