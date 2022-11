Runeberg Junior -ehdokas Kirahvin sydän on tavattoman suuri

Sofia Chanfreun kirjoittama ja Amanda Chanfreun kuvittama saturomaani Kirahvin sydän on tavattoman suuri (Giraffens hjärta är ovanligt stort, suom. Outi Menna) on ruotsinkielinen Runeberg Junior -ehdokas. 10 000 euron arvoinen palkinto jaetaan helmikuussa. Chanfreun sisarusten kirja on parhaillaan myös Finlandia-ehdokas.

"Sofia Chanfreau ja Amanda Chanfreau johdattavat lukijan fantastisten olentojen uskomattoman kauniiseen maailmaan", kuuluu osa raadin perusteluista. Ehdokkaina on yhteensä viisi suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä kirjaa. Voittaja julkistetaan 2.2.2023. Lopullisen valinnan tekevät lapsiraatilaiset Porvoon päiväkodeista, esikoiluista ja kouluista. Runeberg Junior -palkinto myönnetään kotimaiselle kaunokirjalliselle suomen- tai ruotsinkieliselle lastenkirjalle, jonka kohderyhmänä ovat 6–9-vuotiaat lapset. Esiraatiin kuuluivat Loviisan kirjastonjohtaja Tapani Häkkinen, sarjakuvataiteilija ja graafinen suunnittelija Kaisa Leka sekä Porvoon vanhempainyhdistysten puheenjohtaja ja viestinnän suunnittelija Marika Salomaa. Runeberg Junior -palkinnon myöntää Porvoon kaupunki ja Sanomalehti Östnyland. Palkinnon tarkoitus on edistää lasten lukuintoa.

