Runkovesijohdon saneeraus Kaupintiellä aiheuttaa liikennejärjestelyjä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa vuonna 1967 rakennetun runkovesijohdon saneerauksen Helsingin Pitäjänmäessä. Rakennustyöt alkavat 28.2. ja valmistuvat 16.12.2022 mennessä. Normaali työaika on arkisin klo 7:00–18:00. Urakoitsijana on VM Suomalainen Oy. Urakan hinta on noin kaksi miljoonaa euroa.

Saneerauksen kohteena on vuonna 1967 rakennettu HSY:n vesihuoltoverkostoon kuuluva runkovesijohto Helsingin Pitäjänmäessä. Työ sisältää myös tontti- ja jakeluvesijohtojen rakentamista.

Saneerauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan Kaupintiellä välillä Atomitie ja Meijeritie, missä rakentamisen aikana käytössä on vain yksi ajokaista. Työmaan kohdalle tulee liikennevalo-ohjaus ja Meijeritien kohdalla olevat pysyvät liikennevalot poistuvat käytöstä. Vaiheen kesto on noin kaksi kuukautta. Alueen runkovesijohto on saneeraustarpeessa ja sen kapasiteettia täytyy kasvattaa. Rakennustyöllä ennakoidaan myös Helsingin kaupungin kehityssuunnitelmia Pitäjänmäen aseman seudulla. Saneeraus täytyy tehdä ennen kaupungin hankkeen alkamista. Tilaa tekstiviesti vedenjakelukatkoksesta Urakoitsija VM Suomalainen Oy vastaa työmaaviestinnästä alueella. Mahdollisista vedenjakelun katkoksista HSY tiedottaa asukkaita erikseen. HSY:llä on käytössä tekstiviestipalvelu. Tekstiviestin saavat automaattisesti kaikki pääkaupunkiseudun yli 16-vuotiaat asukkaat, joiden puhelinnumero ja osoite on julkinen. Tekstiviestit kohdennetaan vesikatkoalueelle puhelinten rekisteröintiosoitteiden mukaan. Huomioitava on, että HSY ei saa osoitetta operaattorilta, vaikka puhelinnumero on julkinen, mutta osoitetta ei löydy esimerkiksi numerotiedustelun kautta. Oma puhelinnumero tulee rekisteröidä HSY:n tekstiviestipalveluun, jos puhelinliittymä on rekisteröity muuhun kuin omaan asuinpaikkaan (esim. työpuhelin)

operaattoria on kielletty luovuttamasta osoitetta

puhelinliittymä on salainen tai prepaid. Lisätietoa tekstiviestijärjestelmästä ja omien tietojen rekisteröinti: www.hsy.fi/tekstiviesti

