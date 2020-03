Ruoka-annokset suoraan autoon – ABC-asemilla uusi palvelu

Auto parkkiruutuun ja ennakkoon tilattu ateria toimitettuna suoraan autoon. ABC-asemat tuovat nyt asiakkailleen uuden palvelun, joka tarjoaa helpon ja turvallisen tavan ravintolasyömiseen.

− Haluamme omalta osaltamme helpottaa asiakkaidemme huolta ja toisaalta tarjota turvallisen tavan ravintolasyömiseen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kaikille epätavallinen tilanne haastoi meitä keksimään uudenlaisen tavan ruokatoimituksiin. Asiakkaiden ei tarvitse nousta autosta ollenkaan, kertoo ABC:n kehitysjohtaja Marko Fonsén.

ABC-mobiilisovelluksella voi tilata ruoan ennakkoon, maksaa etukäteen ja pyytää toimitusta suoraan parkkiruutuun ja omaan autoon. Mobiilitilauksessa voi tilata normaalisti kaikkia à la carte -annoksia, pizzoja ja burgereita.

Erilliset noutoparkkiruudut on merkitty ABC-asemilla kylteillä. Asiakas voi valita autoon toimituksen ABC-mobiilissa tekemänsä tilauksen yhteydessä. Henkilökunta ojentaa ennakkoon maksetun ruokatilauksen autoon. Näin tilaamalla voi halutessaan välttää kontaktia muiden asiakkaiden kanssa.

Ruoan ennakkotilaaminen on mahdollista tehdä mobiililla päivittäin niillä asemilla, joissa ruoan ennakkotilaaminen on käytössä. Mukana on yli 70 asemaa eri puolilla Suomea.

Miten palvelun saa käyttöön?

Lataa ABC-mobiili sovelluskaupasta ja rekisteröidy käyttäjäksi

Valitse haluamasi ABC-asema sekä annokset sen ruokalistalta

Lopuksi valitse ”Otan tilaukseni mukaan” ja maksa tilaus

Kun saavut asemalle, valitse toimituspisteeksi noutoparkkipaikan numero ja annokset toimitetaan autoosi

Hygieniaan ja turvallisuusasioihin kiinnitetään nyt ravintoloissa erityistä huomiota. Erilaisia kosketuspintoja puhdistetaan tällä hetkellä tehostetusti. Hygieniakäytäntöjä on tiukennettu ja niitä valvotaan valppaasti.