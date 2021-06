Ruoka-avusta hyviä kokemuksia vauvaperheiltä

Tarja Filatov valittiin Ensi- ja turvakotien liiton uudeksi puheenjohtajaksi 25.4.2021 14:43:50 EEST | Tiedote

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Tarja Filatov. Hän aloittaa tehtävän tilanteessa, jossa apua hakevia on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. - Korona-ajan vaikutukset ovat olleet kaikkein suurimmat perheisiin, joilla entuudestaan on ollut vaikeuksia. Myönteistä on, että apua on osattu ja rohjettu hakea, Tarja Filatov sanoo.