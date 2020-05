Ruokavalinnat vaikuttavat puolustuskykyyn ja toipumiseen

Yksikään yksittäinen ruoka-aine, dieetti tai vitamiinipilleri ei estä sairastumasta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, mutta heikko ravitsemus lisää infektioiden kestoa ja vakavuutta sekä pidentää sairaalassaoloaikaa. Koronavirustartunnan saaneiden on tärkeä huolehtia riittävästä ravinnon ja nesteen saannista sairastamisen aikanakin - syömistä haittaavasta oireilusta huolimatta.

Ruokavalio voi poikkeusoloissa muuttua ja ravitsemuksen laatu heikentyä useista syistä. ”Arkiset rutiinit, kuten ruokailu, voivat muuttua poikkeusoloissa. Kenties työpaikkalounas jää pois, ateriarytmi muuttuu ja tulee syötyä tavallista enemmän herkkuja. Tällä on monia seurauksia mahdollisesta vajaaravitsemuksesta aina koronakilojen kertymiseen”, sanoo HUSin johtava ravitsemusterapeutti Pia Nikander. “Erityisesti nyt poikkeusolojen pitkittyessä on hyvä tarkistella oma ruokavalionsa kuntoon.”

Ravitsemuksen laatuun poikkeusoloissa kannattaa kiinnittää huomiota, sillä riittävällä ravinnon ja nesteen saannilla on tärkeä merkitys elimistön puolustusjärjestelmän toiminnan ja sairaudesta toipumisessa kannalta. Useat vitamiinit ja hivenaineet ovat välttämättömiä immuunipuolustuksen normaalille toiminnalle ja niiden puutokset heikentävät puolustuskykyä. Erityisesti D-vitamiini on noussut kansainvälisessä keskustelussa esiin. Poikkeustilanteen pitkittyessä on myös tärkeää estää painonnousu. Ennaltaehkäisy on monin verroin helpompaa kuin kertyneiden kilojen karistaminen.

Ruokavalion yksipuolistuminen voi pitkään jatkuessaan heikentää suojaravintoaineiden saantia. Tämä vähitellen heikentää immuunipuolustusta. Kun ruokavalion kokonaisuus on hyvä, vitamiini- tai hivenainevalmisteiden käytöstä ei ole hyötyä immuunipuolustuksen kannalta. Normaalioloissa Suomessa suojaravintoaineiden saanti on keskimäärin riittävää, mutta yksilökohtainen vaihtelu on suurta. Puutetta tulee herkimmin D-vitamiinista, jonka saanti voi jäädä vähäiseksi varsinkin talvikaudella. Auringonvalo on tähän aikaan vuodesta paras D-vitamiinin lähde. Jos ulkoilu ei ole mahdollista, on ravitsemussuositusten mukainen D-vitamiinivalmisteen käyttö tarpeellista.

Poikkeusoloissa korostuu hyvän ravitsemuksen tarpeellisuus. Keinot ovat tuttuja. ”Pidä kiinni säännöllisestä ateriarytmistä ja syö riittävän monipuolisesti. Ateriat ja välipalat, jotka koostuvat kasviksista, hedelmistä ja marjoista, täysjyväviljatuotteista, hyvistä proteiinin lähteistä sekä pehmeistä rasvoista, ovat monipuolisen ruokavalion ydin”, muistuttaa Nikander.

Koronaviruksen vuoksi sairastuneiden on tärkeää turvata riittävä ravitsemus ja nesteen saanti. Tautiin liittyy usein väsymystä, kuumeilua, ruokahaluttomuutta, suolen toiminnan muutoksia sekä haju- ja makuaistin muutoksia. Nämä kaikki yhdessä voivat merkittävästi heikentää ravinnon saantia.

Vajaaravitsemustila lisää erilaisten infektioiden kestoa ja vakavuutta sekä pidentää sairaalassaoloaikaa. ”Koronavirustartunnan saaneiden olisikin tärkeää huolehtia riittävästä ravinnon ja nesteen saannista oireista huolimatta. Riittävä ravitsemus antaa elimistölle mahdollisuuden kamppailla mahdollista tartuntaa vastaan, ja mahdollisesti lieventää taudin vakavuutta”, sanoo Nikander.