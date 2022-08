Ruotsalainen Inrego mukaan Haaga-Helian kiertotaloushankkeeseen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Circular Economy Digital Marketplace -kiertotaloushankkeen (CEDIM) viime toukokuussa käynnistynyt pilottivaihe etenee odotusten mukaisesti. Viimeisimpänä vahvistuksena pilottiin tuli mukaan ruotsalainen käytettyjen IT-laitteiden pioneeriksikin kutsuttu Inrego, joka on toiminut maailmanlaajuisena tiennäyttäjänä jo 25 vuoden ajan.

Inregon Suomen maajohtaja Teemu Simolan mukaan Inregon missiona on vähentää IT- ja mobiilaitteiden ympäristövaikutuksia ja auttaa heidän asiakkaitaan saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita osallistumalla kiertotalouteen.

— IT-laitteiden elinkaaren pidentäminen säästää ympäristöä ja samalla se on myös käyttäjilleen edullisempi ratkaisu. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Haaga-Helian kanssa tärkeä asian parissa, hän toteaa.

Circular Economy Digital Marketplace -kiertotaloushankkeeseen mukaan tullut Inrego on toimialansa kiistaton markkinajohtaja. Yhtiöllä on kaikkiaan 190 työntekijää ja se toimittaa laitteita yli 90 eri maahan. Toiminnallaan se on asettanut riman globaalille IT-laitteiden kierrätykselle.

Tulevaisuuden kestävät toimitusketjut

Kiertotalous on kasvava trendi, joka tarjoaa valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia. Tänä päivänä yli kolmasosa suurista organisaatioista romuttaa tai siirtää vanhat IT-laitteensa varastoon noin neljän vuoden välein. Tilanteeseen haetaan muutosta muun muassa kiertotalouden avulla.

Euroopan unioni onkin nimennyt kiertotalouden yhdeksi keskeisimmäksi toimenpiteeksi ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Myös Suomi on sitoutunut kiertotalouden kehittämiseen ja sen tavoitteena on tulla digitaalisen kiertotalouden kärkimaaksi tulevien vuosikymmenien aikana.

Circular Economy Digital Marketplacen kautta myydyt laitteet vähentävät raaka-aineiden kulutusta. Samalla myös energiankulutus pienenee, kun uusia laitteita ei tarvitse valmistaa yhtä paljon.

Pilotti jatkuu syyskuun loppuun saakka

Circulate Electronics -markkinapaikka on tarkoitettu toimivien käytettyjen IT-laitteiden välittämiseen yritykseltä toiselle. Tarpeettomiksi käyneistä tietotekniikkalaitteista luopuminen on tehty yrityksille mahdollisimman helpoksi. Riittää, kun jättää ilmoituksen markkinapaikalle.

Ilmoituksen jälkeen markkinapaikka hoitaa kaupat yrityksen puolesta välittämällä tiedot tarpeettomiksi käyneistä laitteista alustalla toimiville huoltoyrityksille, jotka tekevät luovuttajalle tarjouksen käytetyistä laitteista.

Huoltoyritysten tehtäviin kuuluu myös laitteiden tietoturvallinen tyhjennys, käyttöjärjestelmän uudelleen asentaminen sekä huoltaminen. Lopuksi huoltoyritykset jälleenmyyvät markkinapaikalla huollettuja laitteita kolmansille osapuolille oman palvelukonseptinsa mukaisesti.

Circular Economy Digital Marketplace -kiertotaloushankkeessa ovat mukana Haaga-Helia ja Metropolia ammattikorkeakoulut, Inrego, LapTech, McCare, Teraset sekä markkinapaikan luonnista ja ylläpidosta vastaava Fiare solutions. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaanliitto.

LIsää tietoa aiheesta

Jos haluat osallistua Circular Economy Digital Marketplace -hankkeen pilottijaksoon, niin ota yhteyttä Haaga-Helian projektipäällikkö Sami Nykteriin. Lisää tietoa Circulate Electronics -markkinapaikasta löydät verkkosivuiltamme osoitteesta:

https://circulate-electronics.com/