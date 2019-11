Ruotsin akatemian häirintäskandaalin tapahtumista kirja - Yhdeksästoista jäsen julki tänään

Ruotsin kulttuuripiirejä kuohuttaneesta skandaalista kertova Yhdeksästoista jäsen - Ruotsin akatemian romahdus ilmestyy suomeksi Otavan kustantamana tänään.

Kirjallisuuden Nobelia jakava Ruotsin akatemia syöksyi syvään kriisiin syksyllä 2017. Kohu alkoi #metoo-kampanjan aikana, kun peräti 18 naista kertoi yhden akatemian jäsenen puolison harjoittaneen yli 20 vuotta seksuaalista häirintää. Valtavat mittasuhteet saanut skandaali sai huomiota Ruotsin rajojen ulkopuolellakin.

Matilda Gustavssonin Yhdeksästoista jäsen - Ruotsin akatemian romahdus paljastaa uskomattomat tapahtumat kaikessa karuudessaan, joiden lonkerot ulottuvat Ruotsin hoviin saakka. Kirja on saanut Ruotsissa valtavasti huomiota jo ennen ilmestymistään.

Matilda Gustavsson (s. 1987) on Dagens Nyheterissä työskentelevä palkittu toimittaja, joka julkaisi ensimmäisen paljastusjutun Ruotsin akatemian sisällä vallinneesta seksuaalisesta häirinnästä. Gustavsson on tutkiva journalisti, joka on tunnettu taitavasta ja persoonallisesta kirjoitustyylistään.

