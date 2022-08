Ruotsin dekkarikuningattar Camilla Läckbergin ja mestarimentalisti Henrik Fexeuksen dekkariuutuus sukeltaa aivopesun syövereihin

Kun pieni poika katoaa päiväkodista Södermalmilla, Tukholman poliisin rikosetsivä Mina Dabiri joutuu kollegoineen koetukselle. Tapaus näyttäisi kytkeytyvän aiempaan kidnappaustapaukseen, joka sai järkyttävän lopun, ja he pahoin pelkäävät, että lisää lapsia tulee katoamaan. Mutta mitkä hengenvaaralliset voimat kaikkea oikein ohjailevat?

Ensimmäistä kertaa kahden vuoden takaisten dramaattisten tapahtumien jälkeen Mina pyytää mentalisti Vincent Walderia avukseen. Yhteys heidän välillään on yhä hyvin erityinen, ja Vincentin poikkeukselliset kyvyt osoittautuvat hyödyllisiksi myös nyt. Mutta kello käy, ja uhreiksi ovat joutumassa kaikista suojattomimmat. Kuka voisi heidät pelastaa?

Ruotsalainen Camilla Läckberg on yksi maailman menestyneimmistä kirjailijoista. Läckbergin teoksia on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta ja julkaistu yli 60 maassa. Henrik Fexeus on kirjailija ja palkittu mentalisti. Hänen kirjansa ovat voittaneet lukuisia palkintoja, ja niitä on käännetty yli 27 kielelle.

Kaksikon rikossarjan ensimmäinen osa Mentalisti oli kansainvälinen sensaatio ja myyntimenestys, ja myös Kultti nousi heti ilmestyttyään Ruotsin myyntilistojen ykköseksi. Kultti ilmestyy suomeksi 17.8. ja on ilmestyessään arvostelu- ja käsittelyvapaa. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Armi Toivasen lukemana äänikirjana.

"Läckberg & Fexeus onnistuvat pitämään jännitystä yllä viimeiseen kirjaimeen asti."

–BOHUSLÄNINGEN

