Ruotsin vaalitulos – muuttuuko ulko- ja turvallisuuspolitiikka?

Sunnuntaina 9. syyskuuta järjestetään Ruotsissa valtiopäivävaalit. Mielipidemittaukset ennustavat hyvin tasaista vaalitulosta. Sosiaalidemokraatit on edelleen suurin puolue, kun taas ruotsidemokraatit ja maltillinen kokoomus kamppailevat toisesta sijasta.

Tässä vaiheessa on mahdotonta ennakoida, mitkä puolueet tulevat muodostamaan hallituksen, mutta ruotsidemokraattien vahvistuva kannatus voi johtaa siihen, että puolueblokkien rajat ylittävä hallitusyhteistyö jää ainoaksi vaihtoehdoksi.

Tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua vaalituloksen vaikutuksesta Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid avaa tilaisuuden ja ministeri Pär Stenbäck johtaa keskustelua. Keskustelun järjestää Nya utrikespolitiska samfundet yhteistyössä Hanasaaren ja Ruotsin Helsingin-suurlähetystön kanssa.

Aika: tiistai 11. syyskuuta klo 16.30—18.00

Paikka: Ruotsin suurlähetystö, Pohjoisesplanadi 7A

Mukana paneelissa:

Katarina Tracz on toiminut Tankesmedjan Frivärldin johtajana vuodesta 2011. Hän on Itämeren alueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija. Hän myötävaikuttaa useissa ruotsalaisissa ja kansainvälisissä medioissa ja on julkaissut lukuisia raportteja. Tracz on myös kirjoittanut kirjan The Sea of Peace? Increased Tensions Around the Baltic Sea (2015).

Mats Bergqvist on pitkän diplomaattiuran tehnyt suurlähettiläs. Hän oli suurlähettiläänä Helsingissä 1992—97 ja siirtyi täältä seitsemäksi vuodeksi Lontooseen. Hän on toiminut myös Israelissa suurlähettiläänä, YK-edustustossa sekä Washingtonissa. Hän osallistuu aktiivisesti ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja on hiljattain osallistunut myös NATO-kysymystä käsittelevään selvitykseen Suomessa.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgårdille 11. syyskuuta klo 11 mennessä: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tai puh. 040 767 7373

