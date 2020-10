Ruotsin valloittaneet adventsbokit rantautuvat Suomeen: ensimmäisen joulukalenterikirjan kirjoittaa Kirsti Manninen

Jo vuosia Ruotsissa on ilmestynyt joulun alla adventsbok eli 24-lukuinen joulusatukirja, jonka luvut johdattelevat jouluaaton tunnelmaan joulukalenterin tavoin. Tänä vuonna myös Suomessa päästään odottamaan joulua satukirjan kanssa, kun kirjailija Kirsti Manninen ja kuvittaja Ninka Reittu yhdistävät voimansa.

Pandakaksoset Bai ja Hei laskeutuvat kuumailmapallolla Majakkasaarelle keskelle Suomenlahtea. Pandat ovat tulleet Suomeen, sillä niiden taikalyhty on sammunut. Joku valkopartainen mies voi kuulemma niitä auttaa.

Majakkatontut keksivät oitis, kuka on tuo valkoparta: tietysti joulupukki! Pandakaksoset on vietävä heti pukin luo pohjoiseen. Onneksi tonttujen suku on laaja ja avulias. Pandat saavat matkareitillään apua lukuisilta pikkuhahmoilta, kuten sauna-, kirpputori- ja siivoustontulta. Pandat saavat myös osallistua jouluvalmisteluihin ja tutustua suomalaisiin jouluperinteisiin. Mutta löytyykö joulupukki?

Kirsti Mannisen lokakuun alussa ilmestyvä joulusatukirja Pandakaksoset joulun jäljillä tuo iloa ja jännitystä pienille joulun odottajille. Suloinen joulusatu toimii kuin joulukalenteri, sillä siinä on 24 lukua.

Tuottelias kirjailija, käsikirjoittaja ja tutkija Kirsti Manninen tunnetaan muun muassa Syrjästäkatsojan tarinoita -kirjasarjasta sekä Hovimäki-sarjasta. Syyskuussa uutisoitiin, että Enni Mustonen -kirjailijanimellä kirjoittavan Kirsti Mannisen kirjojen myynti on ylittänyt miljoonan kappaleen rajan Suomessa.

Pandakaksoset joulun jäljillä -teoksen tunnelmallinen kuvitus on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana olleen Ninka Reitun käsialaa. Liperissä asuva Reittu on tehnyt kuvakirjasarjaa Messi ja Mysteeri ja julkaissut kaikenikäisille tarkoitetun kuvakirjan Sinä olet superrakas. Hän on kuvittanut myös Hannele Lampelan Prinsessa Pikkiriikki -kirjoja.

