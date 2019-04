Ruuantuotannolle välttämätön pölytys on turvattava

Pölytys on ruuantuotannolle elintärkeä ekosysteemipalvelu. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto kannustavat kaikkia pölyttäjien huomiointiin. Ruokaturvan kannalta on välttämätöntä, että pölytys kyetään turvaamaan eri toimijoiden yhteistyöllä myös tulevaisuudessa.

Viljelijöiden ja mehiläishoitajien keskusjärjestöjen yhteinen Pölyttäjäseminaari järjestetään tänään 4.4. Helsingissä.



Viimeaikaiset uutiset pölyttävien hyönteisten vähenemisestä maailmalla ovat herättäneet aiheellista huolta. Suomen pölyttäjien tilanteesta ei ole toistaiseksi kattavaa kuvaa, ja sellaisen saaminen olisi erittäin tärkeää.



– Tarvitsemme lisää tietoa ja seurantoja, jotta pölyttäjien tilanteessa tapahtuvat muutokset kyetään havaitsemaan. Tutkimus voi myös auttaa kehittämään toimintamalleja, joilla voidaan yhä paremmin tukea pölyttäjien hyvinvointia kustannustehokkaasti osana vastuullista ja kestävää maataloutta, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa.



Luonnonvaraisille pölyttäjille, kuten kimalaisille, tärkeät kukkaniityt ja monimuotoiset pientareet ovat käyneet maisemassa harvinaisemmiksi. Luonnonpölyttäjien kannat myös vaihtelevat voimakkaasti vuosittain. Onnistunutta pölytystä varmistamaan kannattaakin vuokrata pesiä lähiseudun mehiläistarhaajilta.



– Pölytyspalvelun käyttö on jo suosittua hedelmän- ja marjanviljelijöiden keskuudessa. Peltokasveista esimerkiksi tattari hyötyy nimenomaan tarhamehiläisestä. Järjestönä olemme myös luonnonpölyttäjien asialla ja toivomme sekä mehiläistarhauksen että luonnonpölyttäjien huomioimista maatalouspolitiikassa, SML:n puheenjohtaja Hannu Luukinen painottaa.



Kuluttajille helppo keino tukea Suomessa tapahtuvaa pölytystyötä on ostaa kotimaista hunajaa.



Pölytystä tarvitsevien erikoiskasvien, kuten kuminan, tattarin ja härkäpavun, viljelyala on lisääntynyt Suomessa. Lisääntynyt pölytyksen tarve luo uusia mahdollisuuksia kehittää pölytykseen liittyviä palveluita ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.



Pölyttäjäkantojen ylläpito ei kuitenkaan ole yksin viljelijöiden ja mehiläistarhaajien vastuulla. Maatalouden kannattavuuden kehitys, kulutustottumukset sekä maataloutta ohjaava politiikka määräävät pitkälti sen, millaisia toimia luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi voidaan toteuttaa.



– Elinvoimainen maaseutu ja maatalousyrittäminen luovat edellytykset tuottaa arvojemme ja standardiemme mukaisesti elintarvikkeita ja raaka-aineita. Valitsemalla ja vaatimalla kotimaisia tuotteita kannatamme samalla vastuullista suomalaista maataloutta, SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund korostaa.





Lisätietoja järjestöjen puheenjohtajilta:

Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, puh. 050 341 3167

Mats Nylund, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, puh. 050 512 2191

Hannu Luukinen, Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML, puh. 040 831 1005