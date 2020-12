Ruuhkattomasti jouluostoksille

Uusi Varkauden Prisma on avattu 12.11.2020 08:07:10 EET | Tiedote

Asiakasomistajien palvelut paranivat kertaheitolla, kun uusi Prisma avattiin tänään Varkaudessa. Uusi Prisma on edeltäjäänsä huomattavasti suurempi. Prisman kokonaispinta-ala on yhteensä 12 500 neliötä. Valikoima kasvaa 7 000 tuotteella ja siihen kuuluu yli 22 000 tuotetta. - Uuden Prisman rakentaminen on iso investointi Varkauden alueen palveluihin ja se on myös alueen asiakasomistajien paljon toivoma uudistus. Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa ja se palvelee asiakasomistajiamme pitkälle tulevaisuuteen. Valikoima kasvoi erityisesti käyttötavaran osalta. Valikoimassa on huomioitu asiakkaiden toiveita, kertoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen. Palvelutiski on uudessa Prismassa nykyaikainen Ruokatori ja se kasvoi valikoimaltaan huomattavasti. Erityisesti hedelmä- ja vihannesosastolla tuotteiden esillepanoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös palvelutuote valikoima kasvoi, sillä myymälän leipäosaston yhteydessä on uusi Fazerin jauholeipomo ja Sushi-piste