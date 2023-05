Ruumiinavaussalin työntekijän true crime -henkinen menestysesikoistrilleri julkaistaan suomeksi

Jaa

New York Times -bestselleriksi noussut Teurastaja ja Peukaloinen on bostonilaisen Alaina Urquhartin ensimmäinen romaani, jossa seurataan sadistisen sarjamurhaajan ja lahjakkaan kuolemansyyntutkijan hyytävää kilpajuoksua. Pätevöityneenä oikeuslääkärin apulaisena kirjailija tarjoaa ainutlaatuisen ja todentuntuisen näkökulman ruumishuoneelta. Urqhuhart on opiskellut rikosoikeutta, psykologiaa ja biologiaa sekä juontaa Morbid: A True Crime Podcastia, joka on yksi Yhdysvaltojen kuunnelluimpia podcasteja. Teos ilmestyy suomeksi toukokuussa.

Louisianan rämemailla piileskelee tappaja, jonka tavaramerkki ovat sadistiset lääketieteelliset kokeet. Älykäs ja järjestelmällinen ihmispeto tuntuu pitävän New Orleansin viranomaisia pilkkanaan. Kuolemansyyntutkija Wren Mullerin pöydälle kasaantuu ratkaisemattomia tapauksia, joista hän tunnistaa jotakin oudon tuttua. Pian hän alkaa epäillä, että tappaja on hänen perässään. Pystyykö Muller pakenemaan murhaajan kynsistä ja auttamaan poliisia selvittämään tapauksen?



Supersuositun Morbid-podcastin tekijän jännäri koukuttaa kaikki true crimen ystävät ja paljastaa, mitä sarjamurhaajan päässä liikkuu.



Teurastaja ja Peukaloinen ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Marjaana Kuusniemen lukemana. Teoksen on suomentanut Juha Ahokas. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 18.5.



