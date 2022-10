Ruusukaalin aika on nyt

Ruusukaalin viljelijöillä on parasta aikaa meneillään sadonkorjuu. Suomen olosuhteissa työ tapahtuu käsin, koska kaalinkerät on saatava ennen kovia pakkasia kylmävarastoon sitä mukaa kun niitä valmistuu. Niitä ei voi pitää pellolla ja koota kerralla, kuten lyhyen päivän sääolosuhteissa. Suomessa maukas ja kaunis ruusukaali on edelleen melko tuntematon, toisin kuin esimerkiksi Hollannissa ja Englannissa, joissa ruusukaalia osataan arvostaa.

Satokausi lokakuusta jouluun saakka Kotimaisen ruusukaalin satokausi ajoittuu syyskuun lopulta aina myöhäiseen syksyyn, jopa jouluun saakka. Ruusukaalin herkullisuus ja monikäyttöisyys on viime vuosina huomattu, joten vähitellen yhä useampi suomalainen poimii ruokakaupasta syksyisin rasiallisen jos toisenkin suloisia, pieniä kaalinkeriä ostoskoriinsa. Monille ruusukaali kuitenkin on vielä uusi tuttavuus, jota ehdottomasti kannattaisi kokeilla. Miellyttävä maku Ennakkoluulot ruusukaalin kitkeryydestä tai tunkkaisuudesta joutavat romukoppaan. Enää vuosikausiin ruusukaalit eivät ole maistuneet liian voimakkailta, koska lajikkeet ovat vaihtuneet miellyttävän makuisiin. Ruusukaalien keittämistä ylikypsiksi on syytä huolella välttää. Oikeilla kypsentämistavoilla ja makupareilla ruusukaalit maistuvat raikkailta ja houkuttavilta. Kokeile paahtaa uunissa Huuhtaise ruusukaalit ja poista mahdolliset vioittuneet uloimmat lehdet. Halkaise kerät, siirrä leivinpaperin päälle pellille ja pyöräytä mukaan tilkka ruokaöljyä. Mausta sitruunanmehulla ja ripauksella suolaa. Kypsennä 200-asteisessa uunissa 20 minuuttia. Herkullisuutta lisää, jos viiden minuutin paiston jälkeen ripotat ruusukaaleille kuivahtaneen ruisleivän murusia tai jauhettua hapankorppua, hienonnettua persiljaa tai rosmariinia sekä parmesaanijuustoraastetta. Maista ja ihastu! Vältä ylikypsentämistä Jos keität ruusukaalit suolalla maustetussa vesitilkassa tai käytät höyrykattilaa, jätä kaalinkerät napakan kypsiksi. Alle 10 minuuttia riittää. Paistinpannussa halkaistut ruusukaalit kysyvät viidessä minuutissa. Jos leikkaat ruusukaalit neljään osaan, pilkot tai purat lehdiksi, kypsyminen vie vain muutaman minuutin. Voit makeuttaa ruusukaalit tilkalla hunajaa. Jos kaipaat terästystä, lisää balsamicoa tai chiliä. Sopii niin liha-, kala- kuin kasvisaterioille Syksy on karitsan- ja riistalihan aikaa, samoin juhlavien paistien. Ruusukaalit ovat loistovalinta sunnuntaiaterioille. Ruusukaalit maistuvat erilaisten liharuokien, kuten naudanliha- ja possupaistien kanssa, erityisen hyvin myös pororuokien, lintu-, hirvi- tai peurapaistien kyljessä. Ruusukaaleista saa myös herkullisia kasvisruokia. Jos käytät ruusukaalit salaattiin, jäähdytä ne jääkylmässä vedessä heti keittämisen tai höyrykypsennyksen jälkeen. Hyvä ravintoarvo Ruusukaali on energiapitoisuudeltaan kukkakaalin veroinen eli sopii hyvin keventämään ruokavaliota. Silti siitä saa runsaasti kivennäis- ja hivenaineita. Vitamiineista ruusukaali sisältää etenkin C- ja K-vitamiinia ja B-ryhmän vitamiineja, esimerkiksi folaattia, jonka saanti jää monella liian vähäiseksi. Ruusukaali kuuluu ristikukkaisiin kasveihin muiden kaalien tavoin, joten sitä voi pitää hyödyllisenä osana syövän ennalta ehkäisyssä, tietenkin osana monipuolista ruokavaliota. Valtakunnallista ruusukaalille nimettyä teemaviikkoa vietetään viikolla 41 (10.–16.10. 2022) Lisätiedot:

Mika Virtanen, kasvinviljelyasiamies, MTK, 0400 544 728

Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802 Ruusukaalireseptejä: https://www.mtk.fi/-/ruusukaali-22 Ruusukaalia ja ravioleja

Ruusukaalia juustosalaattiin

Lämmin ruusukaalisalaatti

Appelsiiniruusukaalit

