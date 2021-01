Ruutia oppimiseen Finna Luokkahuoneen aineistopaketeista

Katsekontaktilla on tärkeä rooli luokkahuoneen vuorovaikutuksessa – etäopetus haastaa opetukseen sitouttamista 25.1.2021 14:56:39 EET | Tiedote

Opettajan ja oppilaan välisellä katsekontaktilla on tärkeä rooli luokkahuonetilanteissa. Tilanne on haastava, kun pandemia on siirtänyt opetusta pois kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta.