Ryhmänäyttely Cooking for the Apocalypse tutkii lajien välisiä suhteita kriisiaikana

Vuoden viimeinen näyttely Exhibition Laboratoryssa, 20.11.2020 yleisölle avautuva Cooking for the Apocalypse, tutkii lajien välisiä suhteita taiteen ja teknologian välityksellä. Taiteilija ja elokuvantekijä Jack Faberin kuratoimassa näyttelyssä on mukana teoksia kuudeltatoista kotimaiselta ja kansainväliseltä taiteilijalta, niiden joukossa videota, installaatioita, valokuvaa ja performanssia.

Näyttelyn alaotsikko Interspecies Relations in Time of Crisis johdattaa ajattelemaan, kuinka nykyinen globaalien kriisien ja kiihtyneen kulutuksen aikakausi on vienyt ihmisen ja luonnon yhä etäämmälle toisistaan. Näyttely kysyy, ovatko ahdistus ja apatia ainoat tuntemamme suhtautumistavat, joiden avulla kykenemme reagoimaan etenevään ekokatastrofiin. Voisiko nykytaide tehdä muutakin kuin muistuttaa tragediasta tai surra? Entä mikä on kulttuuriteollisuuden osuus kriisin vahvistamisessa?

Sen sijaan että tuijottaisimme nykyisten ja tulevien sukupuuttojen aiheuttamaan tyhjyyteen, näyttelyn teokset tarjoavat meille näkymän ​moniulotteisiin lajisuhteisiin ja rohkaisevat meitä olemaan kääntämättä katsettamme muualle. Näyttely purkaa epäsymmetristä hierarkkista asennetta luontoa ja elinkumppaneitamme kohtaan ja tarjoaa empatiaa olennaisena näkökulmana, jonka kautta pohtia lajien eloonjäämiseen liittyviä eettisiä ja emotionaalisia kysymyksiä.

Taiteilijat: AGF, Mika Elo, Jack Faber, Ewa Górzna & Katarzyna Miron, Kalle Hamm, Kholod Hawash, Jakob Johannsen, Marte Kiessling, Guy Königstein, Hanna Mattes, Hertog Nadler, Alexander Semenov, Mia Seppälä, Ran Slavin, Pavel Wolberg

Näyttely on osa Jack Faberin taiteellista tohtorintutkimusta Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan. Näyttelyyn liittyy Faberin ja Anna Shraerin toimittama kirja Eco Noir: A Companion for Precarious Times, jossa on mukana 34 lajisuhteita pohtivaa taiteilijaa, kirjoittajaa ja tutkijaa ympäri maailmaa.

Cooking for the Apocalypse järjestetään osana tämän vuoden KuvAn tutkimuspäiviä 7.–9.12. Kysymystä lajien välisistä suhteista käsitellään tutkimuspäivillä keskiviikkona 9.12. Jack Faberin vetämässä symposiumissa. Tänä vuonna tutkimuspäivät järjestetään hybridinä: osittain etäyhteyksin sekä paikan päällä Exhibition Laboratoryssa – tilanteen vaatiessa päivien ohjelma toteutetaan kokonaan etänä.

Näyttelyä tukee Saksan Suomen suurlähetystö. Koronatilanteesta johtuen emme valitettavasti järjestä näyttelyn avajaisia.

Cooking for the Apocalypse – Interspecies Relations in Time of Crisis

20.11.–9.12.2020

Exhibition Laboratory, Merimiehenkatu 36

Avoinna ti–su 11–18. Vapaa pääsy.

exhibitionlaboratory.fi

KuvAn tutkimuspäivät 7.–9.12.2020

sites.uniarts.fi/fi/web/kuvaresearchdays