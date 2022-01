S-market kannustaa jälleen kokeilemaan vegetuotteita

”Haluamme tehdä itselle ja ilmastolle fiksumpien valintojen tekemisen asiakkaillemme helpoksi, ja innostaa heitä kokeilemaan uudenlaisia tuotteita. Tämän vuoksi yhteistyö Vegaanihaasteen kanssa on S-marketille luontevaa ja olemme siinä innolla mukana myös tällä kertaa. Kampanjan suosiosta ja osallistujamääristä kertoo myös se, että useiden vegaanisten tuotteiden myynneissä on havaittavissa selkeä piikki tammikuun aikana”, sanoo päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa S-ryhmän marketkaupasta.

”Tämä vuosi on siinä mielessä erityinen, että olemme tuomassa tammikuun aikana valikoituihin S-marketteihin, Prismoihin ja Alepoihin uutuustuotesarjan, joka kiinnostanee niin Vegaanihaasteen osallistujia kuin muitakin hyvän ruoan ystäviä”, Oksa vihjaa.

Vegaanisten tuotteiden valikoiman kasvattaminen ja niiden kokeilemiseen kannustaminen linkittyy myös S-ryhmän vastuullisuusohjelmaan, jossa yhtenä tavoitteena on, että vähintään 65 % S-ryhmän myymästä ruoasta on kasvipohjaista vuonna 2030.

Antti Oksan mukaan sekä vegaanisten tuotteiden valikoima että kysyntä ovat olleet viime vuosina huomattavassa kasvussa. Tuotteiden käyttö on samalla valtavirtaistunut niin, että niitä ostaa myös moni muu kuin täysin vegaanista ruokavaliota noudattavat.

Esimerkiksi kasviproteiinituotteiden myynti kasvoi S-ryhmän ruokakaupoissa 24 % maaliskuun 2020 ja syyskuun 2021 välisenä aikana (verrattuna maaliskuun 2018 ja syyskuun 2019 väliseen aikaan). Kauraruokajuomien myynnissä kasvua oli puolestaan 58 % samalla ajanjaksolla. Erityisesti vegaanisten tuotteiden ostaminen korostuu pääkaupunkiseudulla.

”Kasvisruoan kokeileminen on helpompaa kuin koskaan, sillä jokaiselle eläinperäiselle tuotteelle löytyy nykyään laadukkaita ja herkullisia vaihtoehtoja. Vegaanihaasteeseen voi ilmoittautua mukaan osoitteessa vegaanihaaste.fi. Osallistujat saavat tammikuussa päivittäin reseptejä, käytännön vinkkejä sekä paljon tukea kokeiluun. Vegekokeilun voi toteuttaa joko täysin vegenä, kokeilemalla uusia kasvisruokareseptejä tai jotain siltä väliltä. Osallistuminen on täysin maksutonta. Vegaanihaasteeseen on osallistunut vuosien varrella yli 110 000 ihmistä ja viime tammikuussa osallistujia oli 25 000”, iloitsee Vegaanihaasteen kampanjapäällikko Mia Muhonen.