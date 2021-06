S-market Lievestuoreen myymäläuudistus on valmis – piha-alueet valmistuvat syksyllä

Jaa

S-market Lievestuoreella kevään aikana tehty kokonaisvaltainen uudistus on valmistunut. S-marketin myymäläilme on päivitetty uuden S-market konseptin mukaiseksi ja myymälään on rakennettu uusi sisäänkäynti. Pysäköintialueiden muutostyöt jatkuvat vielä läpi kesän ja valmistuvat loppusyksyn aikana. Uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan avajaistarjousten merkeissä.

S-market Lievestuoreen uudistuksessa myymälän ilme on päivitetty uuden S-market konseptin mukaiseksi. Kalustuksen osalta kaikki myymälän kylmäkalusteet on uusittu. Myymälässä erityisesti hedelmä- ja vihannesosasto, leipäosasto sekä juomaosasto ovat kokeneet kokonaisvaltaisen päivityksen.

− Remontti on edennyt myymälän sisätilojen osalta aikataulussa ja asiakkaille näkyvä remontti myymälässä saadaan viimeisteltyä tämän viikon aikana. Näkyvimpiä uudistuksia meillä on myymälän päivitetty miljöö sekä upea hedelmä- ja vihannesosasto ja uusien kalusteiden myötä täydellisesti uudistunut juomaosasto. Myös valikoimia on terävöitetty vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, kertoo S-market Lievestuoreen marketpäällikkö Elina Piispanen.

Myymälän sisäänkäynti on myös uusittu remontin yhteydessä, jonka vuoksi pullonpalautuspiste on siirretty entisen sisäänkäynnin kohdalle ja kassalinjat on siirretty uutta sisäänkäyntiä kohden.

− Uusittu tuulikappi on iso ja avara, joten se helpottaa asiointia. Uutena palveluna myymälän tuulikaapista löytyy nyt Postin noutolokerikot, Piispanen täydentää.

Sisällä tapahtuvien ja asiakkaille näkyvien muutosten lisäksi kiinteistössä uusitaan kiinteistötekniikkaa lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien osalta. Jatkossa myymälä lämmitetään kylmäjärjestelmän lauhdelämmön sekä lämmitysjärjestelmään lisättävän lämpöpumpun avulla. Tavoitteena on saada kiinteistöstä hiilineutraali.

− Olemme Keskimaalla sitoutuneet pienentämään liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa. Kiinnitämme erityistä huomiota myymälöidemme uudistuksissa energiankulutuksen optimointiin. S-market Lievestuoreen osalta kaikki kylmälaitteet on vaihdettu ovellisiin, CO²-tekniikalla toimiviin energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin. Olemme tehneet mittavat investoinnit taloteknisten järjestelmien uudistamiseen, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen.

Pysäköintialueen muutostyöt jatkuvat vielä syksylle.

− S-market Lievestuoreen pysäköintialueen laajennustyöt ovat alkaneet ja ne jatkuvat läpi kesän. Piha-alueen muutostyöt vievät ennakoitua pidemmän ajan, mutta saamme ne syksyllä valmiiksi. Paremmat pysäköintimahdollisuudet vaikuttavat merkittävästi asioinnin sujuvuuteen jatkossa, toteaa Lehtinen.

S-market Lievestuoreelle tehdyn investoinnin kokonaiskustannus on noin 1 400 000 €. Uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan tarjousten merkeissä 10.−13.6.2021. Perinteisiä avajaiskahvituksia ei koronan vuoksi voida järjestää. S-market Lievestuore palvelee jatkossa klo 22 asti viikon jokaisena päivänä.