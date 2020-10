S-market Petäjäveden uudistus on valmistunut etuajassa

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut Petäjäveden S-marketin syksyn aikana. S-marketin myymäläilme on päivitetty uuden S-market konseptin mukaiseksi, myymäkierto on selkiytynyt ja kaikki vanhat kalusteet on uusittu. Uudistustyöt ovat sujuneet aikataulussa ja valmiin myymälän avajaisia vietetään tulevana viikonloppuna.

S-market Petäjäveden yleisilme on muuttunut uudistuksen myötä avarammaksi. Asioinnin helppoutta lisäävät leveät käytävät, selkeämpi pääkierto ja houkuttelevammat esillepanot. Kuva: Mikko Lehtinen / Keskimaa.

Petäjäveden S-marketissa syyskuussa alkanut remontti on valmistunut. Remontin aikana myymälän sinikeltainen väritys on vaihtunut päävärin osalta hillitympään harmaaseen ja kalusteet on uusittu kauttaaltaan. Yleisilme on muuttunut avarammaksi, kun käytäviä on pystytty leventämään ja pääkiertoa selkeyttämään. − Remontti oli hyvin suunniteltu ja ammattilaisten toteuttama, se jopa valmistui viikon etuajassa. Haluankin kiittää meidän asiakkaitamme maltillisuudesta ja henkilökuntaamme kovasta työstä ja joustavuudesta remontin keskellä työskennellessä, S-market Petäjäveden marketpäällikkö Arto Pänkäläinen kiittelee. − Erityisenä piirteenä tämän remontin aikana oli se, että myynnit jopa nousivat edellisestä vuodesta remontin aikana. Usein kuitenkin remonteilla tuppaa olemaan juurikin päinvastainen vaikutus myyntiin. Toki taustalla on myös koronan tuomat muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, myös mökkiläiset ovat tänä syksynä viihtyneet pidempään paikkakunnalla, Pänkäläinen jatkaa. Myymäläkierron osalta isoimpia muutoksia on kylmäkalusteiden sijoittelu pääkierron varrelle. Tuoretuotteet muodostavat oman selkeän kokonaisuuden. Esillepanot ovat nyt entistä selkeämmät ja houkuttelevammat, näistä erityisesti hedelmä- ja vihannesosasto sekä juomaosasto ovat uudistuneet näyttäviksi. Leveämmät käytävät helpottavat asiakkaiden asiointia, myös hyllytystyö onnistuu entistä sulavammin myös ruuhka-aikoina. Sisällä tapahtuneiden muutosten lisäksi S-market Petäjäveden katolle on asennettu kesällä aurinkopaneelit, jotka on saatu käyttöön. Tavoitteena on, että aurinkopaneelit tuottavat parhaimmillaan jopa 20 % kohteen kokonaissähkön kulutuksesta. Avajaisia Petäjäveden S-marketissa vietetään avajaistarjousten merkeissä to 29.10. - su 1.11.2020.

