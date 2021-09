S-market Pihtiputaan uudistus alkaa syyskuussa

Jaa

S-market Pihtiputaalla alkaa syyskuussa mittava remontti, jonka yhteydessä myymälän yleisilme päivitetään uudistuneen S-market-konseptin mukaiseksi. Uudistuksen myötä S-market Pihtiputaan myymälän tilanjakoon tehdään merkittäviä muutoksia, jotta myymälästä saadaan toimivampi kokonaisuus. Remontti valmistuu joulukauppaan.

Osuuskauppa Keskimaa on tämän ja edellisen vuoden aikana uudistanut urakalla S-marketeja uuden S-market-ilmeen mukaisiksi. S-market Pihtiputaan osalta uudistus on hyvin kokonaisvaltainen myymäläuudistus, jossa myymäläilmeen lisäksi uudistetaan kaikki myymälän kalusteet sekä tilaratkaisuja muutetaan.

− S-market Pihtiputaan remontin lähtökohtana on tehdä 1400 neliöisestä kaupasta entistä toimivampi kokonaisuus paikallisten asiakkaiden tarpeet huomioiden. Remontissa myymälätiloja tiivistetään, jolloin kiinteistöön saadaan uusi liiketila. Omasta käytöstä vapautuvaan liiketilaan haetaan ulkopuolista vuokralaista syksyn aikana, toteaa projektista vastaava Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen.

Uudet myymäläkalusteet ja myymälän energiatehokkuus

S-market Pihtiputaan remontti on hyvin kokonaisvaltainen myös myymäläkalustuksen osalta, kun kaikki myymälän kalusteet uusitaan kylmäkalusteita myöten.



− Energiankulutuksen pienentämiseksi S-market Pihtiputaan kylmäkalusteiksi vaihdetaan ovelliset hiilidioksiditekniikalla toimivat kalusteet. Suoraan asiakkaille näkyvien uudistuksien lisäksi remontissa kiinnitetään huomioita energiatehokkuuteen myös kiinteistötekniikkaa uusimalla, Minkkinen täsmentää.



Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa energiatehokkuuden ja energiankäytön osalta S-ryhmän tavoitetta vähentää oman toiminnan ilmastopäästöjä 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Uusiutuvan energian tavoite on, että S-ryhmä on ilmastonegatiivinen oman toimintansa osalta vuoden 2025 loppuun mennessä. Pihtiputaan myymälän kylmäjärjestelmän lauhdelämpöä hyödynnetään jatkossa energiankierrätyksellä lämpöpumpputekniikan avulla.

Kauan odotettu uudistus

Myymäläuudistuksen kalustuksen päivittämisen ja myymälämiljöön raikastamisen lisäksi myös valikoimat päivitetään vastaamaan paikallisten asiakkaiden tarpeita. Täysin uutena palveluna tiloihin tulee Postin pakettiautomaatti.

− Me täällä Puttaan Ässässä olemme todella innostuneita alkavasta remontista. Remontin valmistuttua saamme niin asiakkaillemme kuin henkilökunnallemmekin nykyaikaisen, energiaystävällisen ja entistä toimivamman kaupan.

− Valikoimia kohdennetaan meidän asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Asiakkailla on mahdollisuus laittaa toiveita valikoiman suhteen sinuntoive.fi -palvelun kautta tai ihan meidän henkilökunnallemme voi kertoa tuotetoiveista, Kumpulainen jatkaa.



Remontin huolellisella suunnittelulla varmistetaan, että uudistustyöt aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä S-market Pihtiputaan asiakkaille. Uudistus valmistuu joulukuussa, jolloin toiveena on juhlia uutta myymälää kakkukahvien merkeissä. Investoinnin kustannusarvio on noin 1 000 000 €.

− Hetken aikaa on vielä maltettava, mutta parempaa on luvassa, summaa Ritva Kumpulainen kaupan henkilökunnan odottavia tunnelmia.