S-market Revontuli suljetaan - kaikki työntekijät siirtyvät maaliskuun aikana avattavaan Talvitien S-marketiin

Sale Syväsenvaara suljetaan 14.10.2022 09:09:28 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Arina on päättänyt sulkea Sale Syväsenvaaran lähimyymälän lokakuun lopussa. Vuonna 1983 rakennettu myymälä on elinkaarensa lopussa. Henkilökunnalle on tarjottu töitä Arinan muista toimipaikoista.