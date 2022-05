S-market Sysmän palvelut laajenevat tänä kesänä. Kesä tuo Sysmään paljon mökkeilijöitä, ja Sysmän väkiluku kasvaakin kesäisin hurjasti. Aiempaa monipuolisimmista palveluista sekä laajasta valikoimasta hyötyvät alueen asukkaat sekä mökkeilijät.

S-markettiin avattiin ruoan verkkokaupan pop up -noutopiste, jossa verkossa tehdyt ostokset noudetaan myymälän lastauslaiturilta sovittuna ajankohtana. Omat ostokset tilataan ja maksetaan verkossa osoitteessa s-kaupat.fi tai S-kaupat-mobiilisovelluksessa. Pop up -noutopiste on avoinna toistaiseksi. Kesäkuun aikana myymälässä otetaan käyttöön myös asiakkaiden toivomat itsepalvelukassat, jotka nopeuttavat ja helpottavat asiointia.

Sysmän S-marketissa sijaitseva, jo viime kesästä tuttu Salpausselän Kalan pop up -tiski täydentyy nyt lahtelaisen Lihasammon tuotteilla. Lihasampo on lahtelainen lihatukkuliike, joka luottaa tekemisessään paikallisuuteen, laadukkaisiin raaka-aineisiin sekä itse käsin tekemiseen. Salpausselän Kala sitä vastoin on Lahdessa toimiva tuoreen kalan käsittelyyn ja jalostukseen erikoistunut yritys, joka niin ikään valmistaa tuotteensa käsin.

– Meillä on erinomaiset kokemukset yhteistyöstä Salpausselän Kalan kanssa viime kesältä. Olemme erittäin innoissamme siitä, että tänä kesänä saimme tilaisuuden laajentaa tarjoomaamme vastaavan tyyppisellä, paikallisella liha-alan toimijalla. Tällä yhteistyöllä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavamman valikoiman laadukkaita kala- ja lihavaihtoehtoja kesän herkkupöytiin, iloitsee marketpäällikkö Marjukka Heinonen.

Viikolla 21 pop up-tiski on auki perjantaina 27.5. klo 10-19 ja lauantaina 28.5. klo 9-16. Kesäkauden ajan 1.6.-12.8. tiski on avoinna ke-to 10-17, pe 10-20 ja la 10-16. Tiskin ollessa suljettuna suosituimpia tuotteita on myynnissä valmiiksi pakattuina.