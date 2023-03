S-market Viitasaaren myymäläuudistus on valmistunut

Tammikuussa alkaneet uudistustyöt Viitasaaren S-marketissa ovat valmistuneet ja viikonlopun ajan juhlitaan uudistuneen myymälän avajaisia.

− Olemme uudistaneet viimeisten kolmen vuoden aikana kaikki Keskimaan S-marketit uuden konseptin mukaisiksi myymälöiksi. S-market Viitasaari on nyt Keskimaan viimeinen uudistettu S-market, joten nyt meidän jokainen S-marketimme on ilmeeltään ja miljööltään konseptin mukainen, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen.

Viitasaari on tunnetusti vilkas kesäkaupunki. S-market Viitasaaren valikoimissa on huomioitu entistä paremmin kesäsesongin tarpeet.

− Halusimme panostaa näyttävään juomaosastoon, joka kokoluokassaan vastaa jo hypermarketin tasoa. Valikoimien kirjo sekä osaston uusi upea ilme täyttää varmasti vaativammankin kuluttajan tarpeet, kertoo S-market Viitasaaren marketpäällikkö Ritva Kumpulainen.

Uudistetun juomaosaston lisäksi ruokatori sekä kassalinjaston uudet pikakassat ovat myymäläuudistuksen merkittävimmät palveluparannukset.

− Myymäläuudistuksen myötä olemme tehneet uudistuksia valikoimiin asiakkaitamme kuunnellen. Yksi näyttävimpiä uudistuksia juomaosaston lisäksi on ruokatorimme, joka on uudistunut niin esillepanojen kuin valikoimien osalta. Lisäksi olemme saaneet paljon toivotut pikakassat, jotka sujuvoittavat asiointia erityisesti arjen pienempiä ostoksia tehdessä, summaa Ritva Kumpulainen myymälässä tehtyjä muutoksia.

Energiatehokkuuteen on satsattu pitkäjänteisesti

S-market Viitasaaren kiinteistössä on jo aiemmin toteutettu useita energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä, kuten lauhdelämmön hyödyntäminen lämpöpumpun avulla ja aurinkoenergian hyödyntäminen. Myymälän kylmälaitejärjestelmä on vaihdettu hiilidioksiditekniikalla toimivaan järjestelmään ja myös valaistusta on uusittu energiatehokkaammaksi.



− S-market Viitasaaren kylmäkalusteiden uusiminen hiilidioksidilla toimiviksi viimeistelee energiainvestoinnit, joihin on investoitu yhteensä yli puoli miljoonaa euroa. Aurinkoenergian ja lauhdelämmön hyödyntäminen kiinteistön lämmityksessä ovat konkreettisia askeleita kohti hiilinegatiivista Keskimaata, taustoittaa Jarno Minkkinen energiatehokkuuteen liittyviä tekoja.

Samaan aikaan S-marketissa tehtyjen muutosten kanssa on uudistettu myös kiinteistössä sijaitsevan Alkon toimitiloja.

Uudistuneen S-market Viitasaaren avajaisia juhlistetaan viikonlopun ajan avajaistarjousten merkeissä. Asiakkaille on tarjolla kakkukahvit perjantaina 31.3.2023.