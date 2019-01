S-market Viitasaari uudistuu – valikoimaa päivitetään ja asiointi helpottuu

Osuukauppa Keskimaa uudistaa Viitasaaren S-marketin kevään aikana. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota asioinnin sujuvuuteen. Samalla valikoimaa päivitetään vastaamaan asiakkaiden muuttuneita kulutustarpeita.

Uudistuksessa näkyvimmät muutokset koskevat sisäänkäyntiä, käytäviä sekä valikoimia. Sisäänkäyntiä avarretaan täysin uudella järjestyksellä ja käytäviä levennetään vähentämällä hyllynpäätyjen määriä. Yksi painopiste uudistuksessa on hedelmät ja vihannekset, joiden valikoima kasvaa ja esillepano tulee muuttumaan entistä runsaammaksi ja raikkaammaksi uusien kalusteratkaisujen myötä.

Viitasaarella tehtävän valikoimauudistusten myötä tavoitteena on vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin.

− Muuttuneet kulutustottumukset ovat aiheuttaneet sen, että monien tuoteryhmien tilat ovat jääneet liian pieniksi tai toisaalta valikoimissa on tuoteryhmiä, joiden myynti on suorastaan romahtanut. Musiikin ja elokuvien myynnin siirtyminen suoratoistopalveluihin, ja pukeutumisessa myynnin siirtyminen verkkokauppoihin ovat aiheuttaneet sen, että näissä tuoteryhmissä on tuotteita, joiden myynti on käytännössä pysähtynyt. Näin ollen näiden tuoteryhmien valikoimia supistetaan nykyisestä, kertoo Viitasaaren S-marketpäällikkö Mika Viitala valikoimauudistuksesta käyttötavaran osalta.

− Käyttötavaroiden osalta mm. sukat ja aluspukeutuminen ovat edelleen painopisteenä samoin kuin kodin tuotteistus, josta löytyy valikoimaa astioista villalankoihin ja pyyhkeisiin. Myös sesonkituotteet löytyvät valikoimistamme jatkossakin, Mika Viitala lisää.

Tiivistämällä käyttötavaratuotteiden tilaa saadaan kaivattua lisätilaa päivittäistavaroiden tuotteille, kuten panimotuotteille, makeisille, eläintenruoille ja erikoismaidoille, joiden myynti on kasvanut voimakkaasti. Tällä tavoin halutaan varmistaa tuotteiden saatavuus myös ruuhkapäivinä ja sesonkeina. Viitasaarella kesälomakausi tuo kaupunkiin runsaasti mökkiläisiä ja uudistuksella halutaan varmistaa sujuva asiointi myös kiireisimpinä kesäpäivinä.

Myymäläuudistus on jatkoa palvelun parantamisen sarjalle, jota Viitasaaren S-marketissa on viime aikoina tehty. Keväällä 2018 aukioloaikaa jatkettiin asiakkaiden toiveesta iltakymmeneen saakka ja marraskuussa toteutettu tuhannen tuotteen hinnan pysyvä alentaminen on myös saanut asiakkailtamme kiitosta. Nyt on vuorossa asioinnin sujuvoittaminen ja valikoimien päivittäminen tähän päivään.

Pyrimme tekemään muutokset mahdollisimman pienin häiriöin. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla uudistuksen etenemisestä myymälän Facebook-sivuilla.