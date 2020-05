S-Pankin autokysely: Suomalaisten ihanneauto on taloudellinen, turvallinen – ja hyvännäköinen

Suomen markkinoille fossiilisista polttoaineista vapaa rahasto – S-Pankki ja FIM kiihdyttävät ilmastotyötään 19.5.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Samalla se on riski, joka jokaisen säästäjän on syytä huomioida omissa sijoituksissaan. Tavallisen rahastosäästäjän on kuitenkin ollut vaikea välttää sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin, sillä erilaiset energiayhtiöt ovat kuuluneet tyypillisesti laajasti hajautettujen rahastojen sijoituskohteisiin.