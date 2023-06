S-Pankin Metsä-live kutsuu rauhoittumaan luonnon äärelle

S-Pankin suora Metsä-live-lähetys tarjoaa mahdollisuuden todistaa suomalaisen metsän kasvua ja hyvinvointia slow-tv:n keinoin. Slow-tv (suom. hidas televisio) on rauhallisia ja pitkäkestoistoisia tapahtumia kuvaava televisio-ohjelmien lajityyppi, jossa kuvataan esimerkiksi junamatkoja tai luontoa. Sen tarkoituksena on tarjota katsojille mahdollisuus rentoutua. Metsä-live-lähetyksen tavoitteena on herättää kiinnostusta ja tietoisuutta suomalaisten metsien arvosta, ainutlaatuisuudesta ja tärkeydestä. Metsät ovat yksi maamme suurista aarteista.

Samalla lähetys kannustaa katsojia liikkumaan ja nauttimaan lähiympäristönsä helmistä, sillä parhaimmillaan metsän kauneus ja rauha näyttäytyvät paikan päällä koettuna. Kiireisimmille Metsä-live avaa kurkistusikkunan metsän keskelle ajasta ja paikasta riippumatta. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi luonnon äärelle todistamaan sen hiljaista voimaa rauhallisella sekä kiireettömällä tavalla.

”Haluamme tarjota mahdollisuuden tutustua metsän saloihin ja ihailla sen jylhyyttä ja kauneutta. Jos ei pääse itse luonnon helmaan arjen keskellä, metsän rauhoittavasta vaikutuksesta voi nauttia kiireettömästi esimerkiksi etätyöpäivän lomassa”, kertoo S-Pankki Metsä -erikoissijoitusrahaston rahastonhoitaja Timo Hakulinen.

Metsä-liven kamera on sijoitettu S-Pankki Metsä -rahaston omistamaan metsään. Rauhallinen kuvauspaikka on valittu huolellisesti, jotta kuvaaminen tai laitteisto ei häiritse luontoa tai metsän eläimiä tai niiden elinpiiriä. Kameran käyttö ei aiheuta häiritsevää ääntä tai muita häiriöitä, jotka voisivat vaikuttaa luonnon rauhaan ja tasapainoon.

“Lähetyksessä on todistetusti mahdollisuus nähdä muutakin kuin tuulessa huojuvaa puustoa. Kameralle on ehtinyt tallentua jo naarashirvi päiväkävelyllä”, Hakulinen kertoo. Katsojat voivat jakaa omia havaintojaan metsän eläimistä sosiaalisessa mediassa #metsälive-aihetunnisteella.

Metsän kasvua sekä sen elämää voi seurata suoratoistona S-Pankin Metsä-live-verkkosivuilla.