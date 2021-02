S-Pankin rahastot myyvät lähes 400 asuntoa Avara Residential Fund II:lle

S-Pankki-konserniin kuuluvat rahastot ovat myyneet lähes 400 asunnon portfolion Avaran hallinnoimalle Avara Residential Fund II -rahastolle. Asuntosalkku koostuu yhteensä 17 kohteesta, joista kahdeksan on kokonaan omistettuja ja yhdeksän osaomisteisia yhtiöitä. Yhteensä asuntojen pinta-ala on lähes 20 000 neliömetriä.

Kohteet sijaitsevat suurissa Etelä-Suomen kaupungeissa ja ovat lähes täyteen vuokratut. Salkun pääpaino on pääkaupunkiseudulla ja muut asunnot sijaitsevat Tampereen, Lahden ja Jyväskylän alueilla.

Myyjänä kaupassa toimivat FIM Asuntorahasto I Ky ja FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahasto, joita hallinnoivat S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoimintaan kuuluvat yhtiöt.

Petri Jokinen, tj, FIM Kiinteistö Oy: Olemme erittäin tyytyväisiä kauppaan ja siihen, että asuntosalkullemme löytyi uusi kotimainen omistaja, jolla on pitkä historia alalla. Samalla kyseessä on hieno päätös vuonna 2013 perustetulle FIM Asuntorahasto I Ky:lle, jonka toimikausi on nyt päättynyt onnistuneesti.

Harri Retkin, CIO, Avara Oy: Kauppa on erinomainen lisä kasvavaan Avara Residential Fund II Ky rahastoomme ja tukee Avaran rahastojen kasvua. Rahaston strategiana on omistaa asuinkiinteistöjä kasvukeskuksissa ja tämä kauppa tukee tätä tavoitetta hyvin. Olemme iloisia saadessamme toteuttaa kaupan kotimaisten ammattilaisten kanssa.

Arttu Ekqvist, CFO, Avara Rahastot Oy: Tämä oli erinomainen onnistuminen Avaran rahastoille. Oli hienoa saada mahdollisuus toteuttaa transaktio, jossa salkun pääpaino on pääkaupunkiseudulla ja kohteiden hoitaminen ollut ammattimaisella tasolla. Tämä on rahastomme toinen alkava toimivuosi ja omakehitteisten hankkeiden, sekä tämän transaktion myötä näkymät ovat erinomaiset.

Tero Uusitalo, Co-Head of Capital Markets, JLL Finland: Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme auttaa S-Pankin rahastoja merkittävän asuntosalkun myynnissä. Tämänhetkinen markkinaympäristö on lisännyt voimakkaasti sijoittajien kiinnostusta laadukkaita asuntoportfolioita kohtaan ja myös hyville osaomisteisille kohteille löytyy kysyntää. Erityisesti vahva ja ennakoitava, olemassa oleva kassavirta kiinnostavat sekä kotimaisia että ulkomaisia sijoittajia. Olemme panostaneet paljon asuntosegmenttiin jo monen vuoden ajan ja on hienoa nähdä kattavan markkinatietämyksemme tuottavan asiakkaallemme todella hyvän lopputuloksen nyt tapahtuneessa myynnissä.

JLL toimi transaktiossa S-Pankin rahastojen kaupallisena neuvonantajana ja Borenius juridisena neuvonantajana.