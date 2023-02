S-Pankin sijoitusjohtaja maailman 50 tärkeimmän ESG-vaikuttajan listalle

S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen on valittu maailman 50 tärkeimmän ESG-vaikuttajan listalle. Listan on koostanut Onalytica. Leskinen sijoittuu 29. sijalle – listan ainoana suomalaisena. ESG-lyhenne tulee sanoista environment, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

Lista perustuu Onalytican ohjelmistoon, joka pyrkii tunnistamaan eri aihealueiden merkittävimpiä vaikuttajia muun muassa sosiaalisen median viittausten perusteella. Listan tavoitteena on nostaa esiin 50 tärkeintä ESG-asiantuntijaa, jotka osallistuvat ESG-asioista käytäviin keskusteluihin, opastavat muita aihepiirin tiimoilta sekä lukeutuvat alan kirkkaimpiin ajattelijoihin, Onalytica kertoo sivuillaan.

Sijoitusjohtaja Mika Leskinen vastaa S-Pankki-rahastojen salkunhoidosta. Hän on toiminut sijoitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien oltuaan sitä ennen vastuullisen sijoittamisen johtaja S-Pankissa. Kaikkiaan Leskinen on työskennellyt toistakymmentä vuotta vastuullisen sijoittamisen parissa ja kuuluu vastuullisen sijoittamisen uranuurtajiin Suomessa. Hän myös hallituksen jäsen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksessä Finsifissä.

Leskinen korostaa, että S-Pankissa vastuullisuus kuuluu varallisuudenhoidon piinkovaan ytimeen, koska vastuullisuuskysymysten huomiointi on taloudellisesti järkevää. Esimerkistä käy ilmastonmuutos, joka on laajasti yhteiskuntiin ja yrityksiin eli S-Pankki-rahastojen potentiaalisiin sijoituskohteisiin vaikuttava ilmiö.

“Jokaisen sijoituspäätöksen kohdalla on hyvä pysähtyä ja pohtia, onko sijoituskohde osa ongelmaa vai ratkaisua. Näin toimimalla pääsee todennäköisemmin parempaan taloudelliseen lopputulokseen kuin jättämällä osan saatavilla olevasta, ESG-teemoihin liittyvästä informaatiosta käyttämättä. Samalla tällainen toiminta tekee mahdolliseksi sen, että voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehdä maailmasta paremman paikan elää.”

Kansainvälisten kriisien synnyttämän taloudellisen epävarmuuden keskellä suomalaiset luottivat viime vuonna Leskisen luotsaamiin S-Pankki-rahastoihin, jotka keräsivät eniten nettomerkintöjä Suomessa.

Salkunhoidon johtamisen ohella Leskinen osallistuu myös aktiivisesti vastuullisesta sijoittamisesta ja ESG-asioista käytävään keskusteluun eri foorumeilla, kuten alan kansainvälisissä paneeleissa. Sosiaalisessa mediassa Leskisen keskustelee aktiivisesti erityisesti Twitter- ja LinkedIn-palveluissa.

Runsaan vuoden ajan Leskinen on myös juontanut vastuullista sijoittamista käsittelevää #RahanVastuu-podcastia vastuullisuusasiantuntija ja tietokirjailija Tiina Landaun kanssa. Podcast on kuunneltavissa ja katseltavissa Spotify-, Apple Podcasts-, Google Podcasts- ja YouTube-palveluissa.



> Onalytica: Who’s Who in ESG? Top 50 Influencers to Follow