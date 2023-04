S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon

S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green Building Council Finland (FIGBC) -järjestöön. Rakentaminen ja rakennukset aiheuttavat noin kolmasosan Suomen päästöistä, ja toimialan päästöjen vähentämisellä onkin merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

FIGBC on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä ja toimialan vastuullisuutta. FIGBC pyrkii edistämään kestävää rakentamista ja rakennusten ylläpitoa Suomessa kehittämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä sekä tarjoamalla koulutusta ja kattavan yhteistyöverkoston. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

“Liittymällä haluamme vahvistaa sitoutumista kestävään rakennettuun ympäristöön ja osallistua aktiivisesti hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa”, kertoo toimitusjohtaja Aarne Markkula S-Pankki Kiinteistöt Oy:stä.

S-Pankki on täysin kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. S-Pankin tytäryhtiö S-Pankki Kiinteistöt tuottaa asiakkailleen kiinteistöjohtamisen palveluita, ja Markkulalla on 25 vuoden kokemus kiinteistöliiketoiminnasta. Maaliskuun lopussa julkaistussa Sustainable Brand Index 2023 -tutkimuksessa suomalaiset arvioivat S-Pankin jälleen Suomen vastuullisimmaksi pankkibrändiksi, nyt jo yhdennentoista kerran peräkkäin.

Markkulan mukaan S-Pankin kiinteistösijoittamisen vastuullisuusjohtaminen sisältää kaikki ESG-teemat: ympäristöasiat (E), sosiaalisen vastuun (S) sekä hyvän hallintotavan (G).

“Huomioimme vastuullisuusnäkökohdat jo investointivaiheessa, mutta käytönaikaisen toiminnan merkitys on kuitenkin kiinteistösijoituksissa merkittävä ja siksi myös käytönaikainen ohjaus on erityisen tärkeää”, Markkula sanoo.

“Toivotamme S-Pankin lämpimästi mukaan toimintaan! S-Pankki on meille tärkeä uusi jäsen, sillä heillä on hyppysissään koko ketju rahoituksesta erityyppisten kiinteistöjen operointiin. S-Pankki on osa S-ryhmää, joka kuuluu jo nyt suunnannäyttäjiin ja uskomme, että voimme auttaa heitä edelleen edistämään toimialan ympäristökestävyyttä ja vastuullisuutta”, kertoo Antti Ruuska, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Vuoden 2022 lopussa rahastot omistivat yhteensä yli 2 900 asuntoa, 60 toimitilakiinteistöä, 561 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 33 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 190 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle.

Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on noin 2,2 miljardia euroa. S-Pankki tarjoaa rahoitusratkaisuja myös uudiskohteiden rakentamiseen sekä taloyhtiöiden korjausrakentamiseen, mukaan lukien ympäristökestävyyttä edistävät perusparannukset.