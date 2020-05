S-ryhmä avaa laajasti ravintoloita, hotelleja ja ABC-asemia

S-ryhmä avaa 1.6. alkavalla viikolla suuren osan ravintola- ja liikennemyymäläverkostostaan. Kesäkuun alkupäivinä avataan myös lisää hotelleja jo nyt palvelevien lisäksi. Tehostetut turvallisuustoimet ja -järjestelyt mahdollistavat turvallisen asioinnin ja työskentelyn toimipaikoissa.

Ravintolaverkostosta avautuu kesäkuun ensimmäisellä viikolla noin puolet eli 250 toimipaikkaa. Tämän jälkeen ravintoloiden avaaminen tapahtuu vaiheittain tilanteen sallimissa rajoissa.

− Olemme helpottuneita ja innoissamme saadessamme avata jälleen ravintoloidemme ovet ja kutsua työntekijät takaisin töihin sekä päästessämme palvelemaan tärkeitä asiakkaitamme, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Harri Ojanperä iloitsee.

Myös pääosa ABC-asemien ravintolasaleista kaikkine palveluineen avautuu asiakkaille. Asemaverkosto on ollut käytössä koko ajan siltä osin, että polttoainejakelu ja autopesut ovat toimineet normaalisti. Osa asemien ruokakaupoista on ollut myös auki ja monessa paikassa ravintola on tehnyt take away -myyntiä.

− Valtaosa asemista on ollut auki osittain, mikä mahdollistaa nopean palautumisen normaaliin ravintolatoimintaan eli sisällä syömisen mahdollistamisen asiakkaille. Supistetussa muodossa auki oleminen on aiheuttanut kovaa painetta meidän henkilöstöllemme ja haluankin kiittää heitä tästä poikkeusajan hienosta hoitamisesta. Nyt olemme todella iloisia siitä, että pystymme palvelemaan tämän kesän kovaa kotimaan matkailun kysyntää myös täysimittaisen ravintolaruokailun kautta, ABC-ketjujohtaja Harri Tuomaala kertoo.

Hotelleista osa on ollut suljettuna heikon kysynnän vuoksi. Kesäkuun alusta verkosto alkaa jälleen avautua. Kysyntätilannetta seurataan tarkkaan ja jatkopäätöksiä tehdään ketterästi sen mukaan.

Turvallisuudesta ei tingitä

Kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa noudatetaan tehostettua hygieniaa sekä turvallista asiointia edistäviä toimenpiteitä, kuten kassapleksejä, etäisyydestä kertovia tarroja, saatavilla olevaa käsidesiä jne. Henkilökunnalla on myös tarkka ohjeistus henkilökohtaiseen ja yleiseen hygieniaan, minkä lisäksi asiakkaita opastetaan eri tavoin turvalliseen asiointiin. Ravintoloissa asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä. Hotelleissa puolestaan esimerkiksi huonesiivousta on tehostettu merkittävästi.

– Olemme sataprosenttisen sitoutuneita avaamista koskeviin linjauksiin ja ehtoihin, sillä niillä on sekä ihmisiä että liiketoiminnan jatkuvuutta turvaava merkitys. Pahinta olisi ns. pumppausliike, jossa toimipaikkoja jouduttaisiin sulkemaan ja avaamaan edestakaisin, Harri Ojanperä painottaa.

ABC-ravintolat ovat kuluneen kahden kuukauden aikana tehostaneet entisestään asiakasturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat jäämässä toistaiseksi voimaan.

− Alusta alkaen toimimme välittömästi ja osin myös ennakoiden hallituksen esittämien toiveiden mukaisesti. Luonnollisesti olemme täysin sitoutuneita myös tuleviin linjauksiin. Palvelujen nopea avaaminen on tärkeää, jotta kotimassa liikkuvilla on saatavilla turvalliset ravintolapalvelut, jotka muun muassa kaikkina aikoina toimiva tehokas omavalvonta takaa, Harri Tuomaala korostaa.

Yhteistyöllä ja luottamuksella Suomen matkailukesää pelastamaan

S-ryhmässä nyt käynnistyvä suomalaisen yhteiskunnan avaaminen muun Euroopan vanavedessä nähdään tarpeellisena ja oikeana päätöksenä.

– Valitettavasti avausvaiheen rajoitustoimet puolitettuine asiakasmäärineen ja voimakkaasti lyhennettyine anniskeluaikoineen yksinään rajaavat myynnin puoleen ja romahduttavat tuottavuuden parhaana sesonkiaikana. Koko toimialalla on edessään pitkä ja erittäin raskas tie kuljettavanaan, ennen kuin toiminta voi kääntyä takaisin kannattavaksi, Harri Ojanperä sanoo.

Ravintola-, hotelli- ja huoltoasematoimialat menestyvät sen mukaan, kuinka suomalaiset liikkuvat ja käyttävät tarjolla olevia palveluita. Vuosittainen useiden miljardien eurojen kokonaispotti kotimaiseen matkailuun tarvittaisiin tänäkin vuonna, jotta yritysten toimintaedellytykset voidaan varmistaa.

− ABC-liikennemyymälät ja hotellit ovat selkäranka Suomen kotimaan matkailulle ja asiakasmäärä- tai aukiolorajoitukset ovat hyvin haastavia toiminnan normaaliksi palauttamisen kannalta. Myös alueellisia eroja on, joten täysin yhtenäiset säännökset eivät palvele meitä. Pyydämme myös valtiovallan luottamusta sitä kohtaan, mihin ammattimainen henkilökuntamme pystyy myös poikkeusoloissa, Harri Tuomaala muistuttaa.

Yritysten ja asiakkaiden vastuullinen toiminta johtaa parhaimmillaan siihen, että myös valtiovalta voi vähentää kohtuuttoman paljon toimintaa rasittavia rajoitteita.

− Nyt suomalaisilla on mahdollisuus tutustua rakkaaseen kotimaahan uudenlaisella asenteella ja käydä katsastamassa kaikki ne mielenkiintoiset paikat, jotka ovat olleet mielessä, mutta joihin ei ole tullut syystä tai toisesta lähdettyä. Teemme osaltamme kaikkemme, että se on turvallista. Jokainen euro kotimaiseen matkailuun on euro Suomen elpymiseen, Harri Ojanperä alleviivaa.